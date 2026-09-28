En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 22 de septiembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana, donde fueron testigos de cómo Ecmel trata de convencer a Sahin de que los Albora están intentando enfrentarlos entre ellos y sembrar cierta discordia en su familia. Eso sí, Demir llega al garaje con la mercancía en llamas y reconoce que fue idea suya transportar la droga. Ecmel no duda en agradecerle que haya asumido la responsabilidad para protegerlo, mientras que Demir considera que están perdiendo poder. Para recuperarlo, tienen claro que deben acabar tanto con Cihan como con Kaya.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Sadakat tiene un nuevo enfrentamiento con Cihan y le reprocha que haya dado la espalda a su propia familia por culpa de Alya. Es más, su enfado no hace más que aumentar su deseo de encontrar una forma de echar a Alya de la mansión. Vurgun, el cuidador de Boran, escucha una conversación en la que Sadakat promete vengarse de Alya. Con posterioridad, Sadakat acude al hospital y habla con una enfermera que le debe un favor: le pide que averigüe cuál de las pacientes de Alya podría causarle graves problemas. Esa misma noche, la enfermera entra en la habitación de una de las pacientes y le administra una sustancia que podría poner en peligro su vida durante la operación. Alya descubre lo sucedido y no duda en denunciar el caso.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 28 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo Alya denuncia a Sadakat por haber intentado poner en peligro la vida de una de sus pacientes. Ella niega lo sucedido, pero culpa a Alya de haber provocado la situación al negarse a abandonar la mansión.

Por si fuera poco, Alya pudo descubrir el plan gracias a Vurgun, el hombre que cuida de Boran, puesto que escuchó con anterioridad la conversación entre la enfermera y Sadakat. Esta, en la comisaría, trata de defenderse acusando a Alya de haber manipulado a la enfermera. Hasta tal punto que no duda en denunciarla por difamación.

A pesar de los esfuerzos, Cihan rompe su defensa al mostrar un vídeo en el que aparece hablando con la enfermera y trazando el plan contra Alya. De este modo, él deja claro que apoyará a Alya, tome la decisión que tome. Algo que hace que Sadakat se sienta profundamente traicionada por su hijo. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas, en Antena 3.