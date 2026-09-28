María Castro (‘La Promesa’) sufre una terrible pérdida: «Descansa en paz, mi Maikiña»

María Castro vive una de las semanas más importantes de La Promesa y, al mismo tiempo, una de las más duras en lo personal. La actriz que da vida a Pía en la serie de La 1 ha despedido en Instagram a su amiga Maika, fallecida de forma repentina, con una carta en la que promete seguir los consejos que ella le dio. Por las pistas que han dado sus compañeros, la fallecida sería parte del equipo de la serie, por lo que se ha convertido en un mazazo enorme para todos, precisamente en una semana muy importante y que debería ser de celebración si se cumplen los planes de que su capítulo especial logre grandes datos de audiencia.

La carta de despedida a su «Maikiña»

El mensaje arranca sin rodeos: «Hay cosas que vienen a golpearte el alma, y gente que aparece en tu vida para cambiarla para siempre». María admite que todavía no asimila lo ocurrido y repasa lo que se queda sin hacer. Por ejemplo, leer el libro Un beso en mi mano, que dejó a Maika para ayudar a su pequeño Rai en su primer curso en el colegio de los mayores, las rosquillas de anís que le debía y una quedada en su casa que llevaba semanas aplazando por el calor. También recuerda «esa retranca gallega tan nuestra» que compartían.

La actriz ha contado que este fallecimiento ha sido «sin esperarlo y sin despedirse», pero se agarra a la idea de que Maika se fue en paz porque el cariño de sus amigos le llegó «en ese último suspiro». De su amiga destaca su bondad, su capacidad de escucha y los consejos que le daba, y hace una promesa: «Me las repetiré yo a mí misma… y será una forma de sentirte más cerca… SIEMPRE». El texto termina con un deseo para las perritas de Maika, «tus niñas», y un abrazo a toda su familia.

El mensaje completo de María Castro:

«Hay cosas que vienen a golpearte el alma, y gente que aparece en tu vida para cambiarla para siempre.

Maika, no alcanzo a entender… y no me atrevo a creer que ya está, que ya no estés.

Que una semana te deje el libro de «Un beso en mi mano» para ayudar a tu peque del alma Rai, que arrancaba asustado el cole de mayores… Y que esta semana ya no te vaya a ver por los pasillos, para comprobar si el corazón pintado en vuestras manos le seguía ayudando.

No me puedo creer que las rosquillas de anís que te debía ya no te las vaya a poder hacer… y de paso disfrutarlas contigo mientras nos poníamos al día de la vida. Que escucha más maravillosa tenías…

Y no me puedo creer que en la quedada próxima en mi casa, la cual llevo aplazando semanas por el calor, ya no vayas a estar. Echaré tanto de menos esa retranca gallega tan nuestra….

Y entonces? Ahora qué hago? Cómo funciono? Pues por una parte pienso que seguro que te has ido de algún modo en paz… Y eso me calma algo.

Aunque irse así sin esperarlo y sin despedirse me angustia… pero te has tenido que ir en paz, porque todos los amigos no dejamos de hablar un minuto de tu bondad, tu escucha, tu saber estar ahí siempre… Y ese amor que seguimos sintiendo te ha tenido que llegar de algún modo, en ese último suspiro.

Y por otra parte pienso… Todo el mundo se cruza en nuestra vida para algo… Y tú desde tu amor, creo que viniste para aconsejarme muchas cosas bonitas, de esas que a veces necesitamos que nos digan desde fuera aunque las sepamos en el fondo de nuestro corazón… Y sabes qué Maika? Que las voy a cumplir… Igual pensabas que de algún modo caían en saco roto… pero ya te digo que no… y sabiendo que ahora ya no me las vas a poder repetir, no te preocupes, que me las repetiré yo a mi misma… y será una forma de sentirte más cerca… SIEMPRE.

Ojalá tus perritas, tus niñas, encuentren un futuro maravilloso, como el presente que les dabas.

Descansa en paz, mi Maikiña… así te llamaba yo.

Un abrazo inmenso a toda su familia».

Amigos y compañeros de profesión de La Promesa se han sumado a estas condolencias en Instagram: «Un fuerte abrazo a su familia y a mis compañeros. La hemos querido y la querremos mucho siempre», ha escrito Paula Losada, actriz de la serie. Otros, como Ana Garcés, Javier Lago, Andrea del Río y Gonzalo Ramos, han compartido esta publicación o la han comentado, por lo que todo apunta a que la fallecida era parte del equipo de la serie que trabaja tras las cámaras.

Una semana decisiva en ‘La Promesa’

La 1 emite el miércoles 30 de septiembre, a las 23:00 horas y justo después de La Revuelta, el capítulo especial en el que Curro y Ángela se casan, un episodio sacado de su franja habitual de tarde que estamos contando estos días en Happy FM. Pía, el personaje de María Castro, está en el centro de la trama, puesto que es la madrina elegida por Curro, una responsabilidad que llevaba semanas queriendo evitar, y es la autora de la carta en la que, según el adelanto de RTVE, se confiesa quién mató a Jana y se señala a Leocadia. Curro la lee la noche antes de llegar al altar.

Desde Happy FM queremos mandar un abrazo para todo el equipo de La Promesa y para la familia y los amigos de Maika.