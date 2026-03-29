El actor de ‘Al salir de clase’ que ha cambiado por completo: ahora es escritor y coach

No es ningún secreto que, en los años 90, Al salir de clase se convirtió en una de las ficciones que más éxito cosechó en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, debemos recordar que esta producción contó con casi 1200 episodios. Por lo tanto, inevitablemente, esta serie también se convirtió en toda una cantera de jóvenes actores que, con el paso de los años, desarrollarían impresionantes carreras en el ámbito de la interpretación. Un claro ejemplo lo encontramos en diversos rostros conocidos como son Miguel Ángel Muñoz, Elsa Pataky, Hugo Silva, Cristina Castaño, Paula Echeverría o, incluso, Félix Gómez, entre otros tantos. Ahora bien, los verdaderos seguidores de Al salir de clase probablemente no hayan olvidado a un personaje en concreto, como es Íñigo, al que dio vida el actor Mariano Alameda.

Nacido en junio de 1972, el actor madrileño consiguió marcar un gran punto de inflexión en su trayectoria con su participación en Al salir de clase. Este proyecto le abrió las puertas de otros tantos, como es el caso de Aquí no hay quien viva, La verdad de Laura, Paco y Veva o, incluso, C.L.A. No somos ángeles, entre otras ficciones. A pesar de los esfuerzos, hace casi dos décadas que decidió alejarse por completo del mundo de la televisión. Así pues, renunció a la fama para dedicarse a un camino espiritual, a través de la creación de una disciplina que llamó «Psicosmología» o «Técnica del Árbol del Karma». De esta forma, estamos ante una propuesta de lo más original para el análisis de la identidad, así como el destino, que imparte personalmente desde hace más de 20 años. Recordemos que posee un centro de yoga situado en la zona norte de Madrid.

Pero no todo queda ahí, puesto que, en 2022, Mariano Alameda también cumplió otro sorprendente objetivo, como era el de escribir un libro titulado Las enseñanzas del perro Zen. Es un cuento inspirado en su perro y en las enseñanzas que le dejó durante sus 17 años de vida. Fue una gran ayuda para procesar aún mejor el duelo.

Por si fuera poco, en 2025, lanzó un nuevo libro, Fábulas que sanan. Se trata de una colección de 21 relatos breves y simbólicos para acompañar procesos emocionales. Por lo tanto, no estamos ante cuentos infantiles o moralejas al uso, sino diversas narraciones que están perfectamente diseñadas para resonar en el terreno emocional.

Así pues, se nos brinda una opción de apertura de un espacio de observación interna para tratar no solamente de ayudar, sino también de reconectar con aquellas partes olvidadas de uno mismo. Hay que destacar que cada relato incluido en este libro, considerado como un recurso terapéutico simbólico, está acompañado no solamente de un haiku, sino también de una reflexión. ¡Un proyecto profundamente interesante!

Lo que es un hecho es que, a pesar del enorme éxito cosechado no solamente en Al salir de clase, sino también en el resto de proyectos en los que participó, Mariano Alamenda ha sabido encontrar un nuevo camino. Es más, se trata de un nuevo rumbo que está completamente alejado de la fama y de su vida anterior.