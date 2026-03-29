El drama de Josemi, de ‘Aquí no hay quien viva’: de actor a trabajar en un bar

No es ningún secreto que Aquí no hay quien viva es una de las series españolas que más éxito ha cosechado en nuestro país a lo largo de las décadas. Y es que, a pesar del tiempo, continúa estando presente en la vida de miles de personas. Entre sus personajes míticos se encuentra Eduardo García, que dio vida a Josemi, el hijo de Juan Cuesta y Paloma. Estamos ante un claro ejemplo de cómo un niño al que miles de personas querían como vecino ha pasado a ser todo un símbolo de la rebelión periférica. A pesar de que su rostro ha estado vinculado a las travesuras infantiles realizadas en la comunidad de vecinos más famosa de nuestro país, parece que todo ha quedado atrás para siempre.

Debemos tener en cuenta que todo ha cambiado, especialmente en los últimos años, cuando muchos se han dado cuenta de que ya nada queda de aquel Eduardo García que interpretó a Josemi en Aquí no hay quien viva. Hasta tal punto que, lo que empezó siendo una broma viral en redes sociales, se ha terminado consolidando como una identidad urbana radical. De esta forma, el que fuese actor también de La que se avecina reniega por completo de su pasado. Este cambio tan sumamente radical no ha sido producto de una mera estrategia de marketing, ni mucho menos. Supuso una ruptura radical con la industria del entretenimiento, en la que estuvo inmersa durante muchos años. Así pues, Eduardo García dio el paso de enterrar el personaje de Josemi para dar vida a Dudu, un artista que llegó a utilizar el rap como arma contra el sistema.

En cuanto a su estética, marcada por una mirada endurecida y una delgadez extrema, dista muchísimo de ese carisma infantil con el que se ganó el cariño de la audiencia. Para tratar de entender la magnitud de este cambio radical, solamente tenemos que observar los vídeos que él mismo produce, donde la calle es el escenario principal. En estos proyectos, no solamente utiliza un lenguaje explícito, sino que el mensaje es de desprecio absoluto hacia la fama.

La gran polémica del actor que interpretó a Josemi en ‘Aquí no hay quien viva’

Tras dedicar su infancia y parte de la adolescencia al mundo de la interpretación, Eduardo probó suerte como rapero, bajo el nombre artístico de Josemi. Lo cierto es que logró hacer mucho ruido con su música, aunque aún más con el vídeo musical Los Burlaos, con el que generó una enorme polémica en 2015.

Entre otras cuestiones, porque se mostraba verdaderamente desafiante ante las cámaras, mientras manipulaba y hasta consumía drogas con sus amigos. Un vídeo que generó un gran número de críticas, entre otras cuestiones, por considerarlo incitador al consumo de estupefacientes. Este escándalo pasó factura a su carrera, puesto que sus siguientes canciones y videoclips no despertaron tanto interés. Incluso a pesar de haberse cambiado el nombre a Dudu.

Por ese mismo motivo, el ex actor de La que se avecina tomó la decisión de alejarse del foco mediático para comenzar una vida anónima. De esta forma, lo hizo como camarero en un bar de Toledo. Su objetivo no es otro que dejar de ser conocido por sus personajes en la ficción y empezar a ser, simplemente, él. «Campeón y campeona, Josemi no existe, es Eduardo García, que va a trabajar, como cualquiera que va a currar, interpreta a Josemi», explicó en una entrevista.