Las huellas del delito conducen a Pedro Sánchez

El sumario del caso Cloacas contiene suficientes elementos para afirmar, con independencia de que la justicia siga investigando, que el partido del Gobierno actuó como una mafia, como una organización criminal orientada a borrar, mediante la extorsión y el chantaje, las huellas de los delitos cometidos presuntamente por el PSOE y el entorno familiar de Pedro Sánchez en una inquietante exhibición de matonismo político. Se trataba, en suma, de impedir el correcto funcionamiento del Estado de Derecho por la vía de aniquilar personal y profesionalmente a todas y cada una de las personas e instituciones que investigan la corrupción del partido y de la familia del presidente del Gobierno.

Parece obvio que una trama criminal de esa naturaleza no se diseña al margen del líder del partido, porque aunque la figura de Pedro Sánchez no esté, por el momento, entre los imputados, el objetivo último era blindar al presidente, su familia y el partido de la acción de la justicia. Las huellas de Sánchez, por ahora, no aparecen en el escenario del crimen, pero Leire Díez, la encargada por Santos Cerdán —entonces secretario de Organización del PSOE— para mover los hilos de la trama, cita a Sánchez como el capo nde la banda mafiosa.

A partir de ahora, la figura de Pedro Sánchez concentra todas las sospechas y lo normal sería que la justicia tratara de determinar si el presidente del Gobierno impulsó o consintió las actividades delictivas de su partido, lo que obligaría a una investigación que situaría el caso de las cloacas en el ámbito del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del jefe del Ejecutivo. Sería un salto cualitativo de enorme trascendencia, pero en absoluto descartable dadas las circunstancias.

En cualquier caso, su comparecencia, en principio como testigo, entra ya de lleno en el terreno de lo judicialmente razonable a tenor de lo que vamos conociendo. Y es que para esclarecer la verdad, el testimonio de Sánchez en sede judicial resulta ya inevitable.