La rodearon entre las cuatro, la amenazan y le dan una paliza entre risas; así actuaban las cuatro abusonas de Moguer (Huelva) con sus compañeras y vecinas menores de edad. La Guardia Civil ha identificado a las agresoras y también a los responsables de la difusión de los vídeos de las palizas en las redes sociales.

En los vídeos se llega a escuchar a una de las agresoras mostrar su admiración por los golpes que le da a la víctima: «¡Me encantas, tía!», dice sin ningún tipo de tapujos mientras entre las cuatro rodean y golpean a otra menor.

En ambos vídeos, las víctimas, paralizadas por el miedo, ni siquiera se defienden del acoso brutal y de la paliza que reciben, solo pueden llorar mientras aguantan puñetazos y rodillazos en la cabeza. «¿Y ahora te pones a llorar?», le recriminan las acosadoras a las víctimas entre risotadas.

Denuncia de la familia de una víctima

La Guardia Civil ya se había puesto en marcha para localizar a las responsables de la agresión tras detectar en las redes sociales la difusión de los vídeos de las palizas a las chicas.

Ahora, la investigación ha recibido un nuevo impulso con la denuncia de la familia de una de las víctimas. La denuncia formal incluye las agresiones físicas como las humillaciones sufridas por la menor y la difusión posterior de las imágenes sin permiso alguno en redes sociales y canales de mensajería instantánea.

Identificación de los menores agresores

Tras las primeras investigaciones, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha logrado identificar y localizar a las autoras de la agresión y a los responsables de la grabación y difusión de las palizas a las víctimas.

Todos los implicados son menores de edad, por lo que la Guardia Civil ha remitido las diligencias a la Fiscalía de Menores de Huelva para que se ocupe del castigo de las implicadas y de las responsabilidades de los adultos que las tienen a su cargo.

Se busca a los que difundan los vídeos

La investigación de la Guardia Civil aún no ha terminado. Los agentes continúan rastreando los vídeos de la agresión para identificar a cualquiera que se dedique a difundirlos.

Desde el Instituto Armado se llama a la responsabilidad ciudadana, recordando que la difusión de las imágenes o datos personales de menores de edad, sin autorización previa, está expresamente prohibida por ley.

La Guardia Civil advierte de que estas acciones pueden constituir un delito contra la intimidad, además de aparejar una sanción administrativa de gravedad por una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos.