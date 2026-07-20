La Ertzaintza ya ha identificado a 23 radicales filoetarras, 20 en Bilbao y otros tres en Vitoria, tras las agresiones y amenazas a seguidores de la selección española durante la final del Mundial de Fútbol 2026.

Entre los más de 20 identificados en Vizcaya, uno de los agresores está siendo investigado por amenazas con arma blanca y otros cuatro han sido propuestos para multa por la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. De los 20 identificados, 19 de ellos son de nacionalidad española y uno de origen subsahariano. Los identificados tienen edades comprendidas entre los 15 y los 46 años. Los tres identificados en Álava tienen entre 22 y 29 años y todos son de nacionalidad española.

El origen de muchos de estos altercados fue la convocatoria de una manifestación por parte de radicales para reivindicar la selección vasca justo el día de la final.

Más de un centenar de filoetarras en Bilbao y una treintena en Vitoria se dedicaron a cazar por las calles de ambas ciudades a los aficionados que llevaban camisetas de España y banderas de España, además de agredir y amenazar a familias que se habían acercado a ver el partido en las pantallas gigantes colocadas por el PP ante la negativa a hacerlo por parte del alcalde Juan Mari Aburto, con la excusa burda de que no obedecían a una «necesidad social» poniendo a los aficionados a la selección en el objetivo de los violentos.

Durante horas, los filoetarras se dedicaron a intentar sabotear la retransmisión del partido en las televisiones, a agredir a aficionados de España, a destrozar mobiliario urbano y a enfrentarse con las fuerzas de seguridad.

Atacan a cientos en un parque de Bilbao

Los incidentes más graves ocurrieron en el parque de Doña Casilda, en Bilbao, donde centenares de aficionados se habían reunido para seguir la final en una pantalla gigante instalada por el Partido Popular.

Solo media hora antes del inicio del partido, decenas de filoetarras de una marcha convocada por Zazpi Baietz en apoyo a la Euskal Selekzioa salieron de la manifestación y entraron en el parque por la parte trasera de la pantalla gigante. Allí comenzaron a derribar vallas y lanzar botellas contra la pantalla y contra los asistentes.

En la plaza de Campuzano, los radicales lanzaron botellas, agredieron a golpes y amenazaron a familias de aficionados de la selección española, algunos ancianos y otros con niños pequeños y hasta cochecitos de bebé y otros de avanzada edad.

En Vitoria, 30 atacan a dos aficionados

En Vitoria, el altercado más grave tuvo lugar en el Casco Viejo antes del partido. Allí, una banda de 30 filoetarras le dio una paliza a dos jóvenes por llevar camisetas de España.

Fuentes policiales identificaron a radicales ligados al Deportivo Alavés y a la izquierda filoetarra como los autores del ataque.

Tres horas antes, otro joven que vestía una camiseta de España fue atacado en el centro de Vitoria por una horda de radicales.