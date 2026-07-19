Todas las víctimas del masajista de Rivas-Vaciamadrid, menos una, se han enterado a través de la Guardia Civil de que habían sido grabadas desnudas en la consulta del detenido. Solo la primera víctima, la joven que le denunció por agresión sexual (tocamientos), alertó de que había una cámara de grabación en la consulta de la clínica Kukai.

Ricardo M., de 60 años, se sentía impune mientras grababa desde hacía tres años a sus pacientes desnudas sin su consentimiento y durante sus sesiones de masaje. Mujeres y también jóvenes menores de edad.

Sin embargo, en abril de 2025, esa paciente dio un paso adelante y denunció. La joven salió con un ataque de ansiedad de la consulta del presunto pervertido. «Fui por un dolor persistente en el cuello y me dijo que me desnudara por completo; me extrañó, pero me tapé el pecho con una toalla», relató la víctima a los guardias civiles.

«Se puso a masajearme los pechos»

«De repente me quitó la toalla con la que me cubría y comenzó a masajearme los pechos, un buen rato. Yo no me lo podía creer, me quedé en shock», relata la joven en su denuncia.

«Al levantarme de la camilla, me pareció que la cámara de seguridad que tenía en la consulta estaba grabando». La víctima no se equivocaba. Al delito de agresión sexual por tocamientos, se suma el delito contra la intimidad por grabar desnudas a sus pacientes sin su consentimiento.

Le grabó varios vídeos desnuda sin saberlo

La Guardia Civil reaccionó visitando al terapeuta en su consulta y requisando sus tarjetas de memoria y el teléfono móvil. En su interior descubrieron 1.800 vídeos de mujeres y niñas, la gran mayoría desnudas. La denunciante protagonizaba varios de los vídeos, desnuda en la consulta.

El masajista fue detenido y puesto en libertad acusado de un delito masivo contra la intimidad mientras la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda del Rey abría una pieza secreta para darle tiempo a los investigadores a analizar los miles de vídeos requisados.

Ya han denunciado 100 mujeres

Un año después, la Guardia Civil ha identificado a 131 mujeres y ha llamado a declarar a la mayoría, con el resultado de 97 denuncias contra el masajista. Todas por grabarlas desnudas; además, nueve de ellas también le han denunciado por agresión sexual.

«Me enteré porque me llamó la Guardia Civil, para ofrecerme la posibilidad de denunciarle y estoy asimilándolo», comenta una de las mujeres. Otra relata que acudió a la consulta del masajista por dolores en la espalda. Eligió la terapia del masaje Reiki en la que no se toca al paciente; «sin embargo, me pidió que me desnudara por completo y comenzó a acariciarme; me sentí muy incómoda».