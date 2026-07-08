La larga lista de espera del masajista de Rivas acusado de grabar desnudas a sus pacientes: «Masaje feliz a 70 €»

Entre las víctimas del masajista de Rivas Vaciamadrid detenido por la Guardia Civil por grabar desnudas a sus pacientes sin permiso, también están las mujeres que acudieron a la consulta para mantener sexo con el masajista que cobraba 70 euros por una sesión de masaje tántrico solo para mujeres con el objeto de, según su web, favorecer la reactivación de la energía del cuerpo, el aumento del apetito sexual, el descubrimiento de las zonas erógenas o la relajación física y mental.

Otras víctimas, la mayoría, acudieron simplemente a darse masajes deportivos por diferentes lesiones y también fueron grabadas desnudas, entre ellas jóvenes menores de edad. El volumen de grabaciones requisadas al masajista supera los 1.600 vídeos y los guardias civiles han conseguido identificar a 131 víctimas tras un arduo trabajo de un año.

Actualmente, la Guardia Civil ya ha llamado a declarar a 33 de esas 131 mujeres que, sin saberlo, fueron grabadas desnudas por el masajista de 60 años en su consulta. De estas 33 víctimas, 31 le han denunciado por un delito contra la intimidad. Nueve de ellas también por un delito de agresión sexual, incluidas dos menores de edad.

Todavía faltan 100 víctimas por declarar

El auto del Juzgado de Instrucción explica: «De las actuaciones practicadas resultan indicios de la comisión de al menos 9 delitos de agresión sexual, dos de ellos menores de edad, y 30 delitos contra la intimidad, sin perjuicio de lo que pueda resultar una vez se vea qué sucede con las otras 100 mujeres y niñas».

Los guardias civiles todavía tienen que llamar a declarar a ese centenar de víctimas y hacerles el ofrecimiento de acciones legales. El caso no ha hecho más que empezar, a pesar de que los investigadores llevan un año analizando cientos de vídeos de mujeres grabados por el masajista.

Una menor destapó el caso

El caso, de gran envergadura por el elevado número de víctimas, lo destapó una menor de edad que acudió a denunciar en el mes de abril del año 2025. La víctima contó que el masajista le tocó los pechos y otras zonas que nada tenían que ver con la lesión que le llevó a la consulta del terapeuta.

La menor también denunció que sospechaba que había sido grabada desnuda durante la consulta y la Guardia Civil reaccionó de inmediato requisando el teléfono móvil del masajista. En su interior descubrieron 1.600 vídeos de mujeres y niñas.

El masajista fue detenido y puesto en libertad acusado de un delito masivo contra la intimidad mientras la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda del Rey abría una pieza secreta para darle tiempo a los investigadores para analizar los cientos de vídeos.

Un año después, la Guardia Civil ha informado a la juez que han identificado a 131 mujeres en los vídeos, la mayoría vecinas de Rivas-Vaciamadrid, y ya han llamado a declarar a 33. Tras analizar las denuncias, incluidas las nueve por agresión sexual, la juez ha enviado a prisión provisional al masajista de los masajes tántricos.