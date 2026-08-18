Amaia Salamanca y Rosauro Varo se olvidan de las cámaras: sus arrumacos más románticos en Starlite

Amaia Salamanca y Rosauro Varo llevan 16 años compartiendo vida y, aunque siempre han procurado mantener su relación alejada de los focos, anoche dejaron una imagen poco habitual: la pareja derrochó complicidad y gestos de cariño durante el concierto de Taburete en Starlite Occident, en Marbella. La actriz y el empresario disfrutaron de la música acompañados por sus tres hijos, Olivia, Nacho y Mateo, y compartieron velada con numerosos rostros conocidos que tampoco quisieron perderse una de las grandes citas del verano marbellí.

Las imágenes captadas durante la noche muestran a Rosauro muy pendiente de Amaia, con el brazo alrededor de sus hombros y abrazándola en distintos momentos del concierto. La actriz, sonriente y relajada, correspondió a estas muestras de cariño, dejando una estampa que sorprende especialmente por la habitual discreción de ambos. Acostumbrados a vivir su relación lejos de las cámaras y a evitar convertirse en protagonistas de la crónica social, esta vez no pudieron esconder la complicidad que mantienen después de más de una década y media juntos.

La pareja acudió al concierto en un ambiente especialmente romántico. Taburete regresaba al escenario de Starlite Occident después de un año de parón y celebraba además una década actuando en el festival. Willy Bárcenas dedicó precisamente unas palabras a los enamorados antes de interpretar Primer intento, una canción que quiso dedicar a su pareja, Loreto Sesma. Un contexto que terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para que Amaia y Rosauro vivieran su particular noche de amor.

Durante la velada también coincidieron con David Muñoz, de Estopa, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis, Alfonso de Borbón, José Ramón de la Morena, Anita Matamoros y Loreto Sesma, además de Sandra García-Sanjuán, cofundadora del Grupo Starlite y una de las grandes anfitrionas del festival. Una noche de música, amigos y familia en la que Amaia y Rosauro volvieron a demostrar que, pese al paso de los años, siguen disfrutando juntos como el primer día.

Su historia de amor comenzó en el verano de 2010, cuando se conocieron durante una fiesta en Ibiza gracias a un amigo común. Ella tenía entonces 23 años y él, siete más. Lo que inicialmente parecía un romance de verano terminó consolidándose hasta convertirse en una de las relaciones más duraderas del panorama social español. Desde entonces han formado una familia con tres hijos y han construido una vida entre Madrid, Sevilla y Marbella, donde cuentan con algunas de sus propiedades.

Amaia ha hablado en distintas ocasiones de los altibajos de su relación con Rosauro y ha reconocido que su historia no siempre ha sido un camino de rosas. La actriz explicó en el pódcast A solas con…, de Vicky Martín Berrocal, que han atravesado «muchos baches», aunque nunca se ha planteado romper. Para ella, precisamente superar esas dificultades forma parte de construir una relación duradera. «Para eso tienes que currártelo día a día», aseguró, poniendo como ejemplo a sus propios padres, que llevan toda una vida juntos y a los que le gustaría ver envejecer juntos.

Y si hay algo que define su relación es precisamente que no necesitan pasar por el altar para demostrar que están comprometidos. Amaia y Rosauro nunca se han casado y la actriz ha explicado públicamente que no considera necesario hacerlo. «No me he casado porque no lo veo necesario», afirmó, asegurando que no le gusta la idea de que un matrimonio pueda entenderse como una forma de posesión o como aquello que obliga a una pareja a permanecer unida. Su apuesta, en cambio, pasa por seguir construyendo la relación cada día. Ahora, 16 años después de aquel encuentro en Ibiza, Amaia Salamanca y Rosauro Varo continúan escribiendo su historia lejos del ruido mediático. Una historia que esta vez ha dejado unas imágenes especialmente románticas en Starlite y que demuestra que, aunque hayan cambiado muchas cosas desde aquel verano de 2010, la complicidad entre ambos sigue intacta.