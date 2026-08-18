Los veterinarios expertos coinciden: «La mayoría de perros disfrutan de las caricias pero hay que reconocer cuándo están a gusto»

La evidencia científica señala que no todas las regiones del cuerpo provocan la misma respuesta a la hora de acariciar a un perro. El contacto en el pecho, por ejemplo, se ha relacionado en investigaciones fisiológicas con una mayor actividad parasimpática.

También hay estudios que apuntan a que los laterales del pecho y algunas zonas situadas bajo la barbilla suelen ser mejor aceptadas que otras formas de manipulación. Aun así, los investigadores insisten en que no existe una zona concreta que garantice que todos los perros disfruten de las caricias.

Cómo saber si a los perros les gustan las caricias

La genética, las experiencias durante las primeras etapas de vida, la socialización, el estado de salud y las circunstancias en las que se produce el contacto pueden cambiar por completo la reacción del animal. Por ello, afirmar que existe un lugar que siempre se debe acariciar sería una recomendación «demasiado simplista», según los veterinarios.

La relación entre el perro y la persona que lo acaricia es otro factor a considerar. Las investigaciones han observado diferencias en las respuestas de los animales cuando reciben contacto físico de alguien familiar frente a una persona desconocida.

Esto explica que un perro pueda aceptar con tranquilidad las caricias de su alguien con quien convive habitualmente y mostrarse más distante ante un extraño. No existe ninguna contradicción: la confianza y el contexto social también influyen en la manera en que el animal experimenta el contacto físico.

Además, en situaciones que pueden resultar estresantes, como una visita al veterinario, la presencia e interacción del propietario puede contribuir positivamente a determinados indicadores fisiológicos del perro.

Juan Manuel Liquindoli, especialista en comportamiento animal y creador de Filosofía Animal, explica que «la evidencia científica muestra que la conducta tiene un correlato fisiológico, el cuerpo de un perro habla y los cambios que ocurren en su sistema nervioso dejan señales en su comportamiento. La mayoría de los perros disfrutan del contacto físico, pero no hay dos perros iguales y es importante reconocer cuándo están a gusto con este contacto».

Las señales que indican que el animal está incómodo

Lo más importante consiste en en aprender a interpretar el lenguaje corporal del perro. Cuando un animal se siente incómodo puede girar la cabeza, evitar el contacto visual, lamerse el hocico, bostezar, quedarse completamente inmóvil, levantar una pata o intentar apartarse. También pueden aparecer jadeos y temblores. Estas señales no implican necesariamente que el perro vaya a morder. En muchas ocasiones son formas tempranas de comunicar que la situación no le resulta agradable y que necesita más espacio.

Guía práctica

La manera más respetuosa de acariciar a un perro es permitirle participar en la decisión. Acercar la mano de forma tranquila, evitar sujetarlo y detener el contacto cuando aparecen señales de incomodidad permite que el animal pueda elegir si quiere continuar. También resulta útil observar qué sucede después de dejar de acariciarlo. Si el perro vuelve a acercarse, busca nuevamente la mano o coloca voluntariamente alguna parte de su cuerpo junto a la persona, está ofreciendo información sobre lo que desea.

Los expertos recomiendan tener en cuenta las conocidas como «4 P» a la hora de acariciar a un perro: previsibles, permitidas, placenteras y productivas.