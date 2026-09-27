César Millán, experto en adiestramiento de perros (57 años): «No existe un mal perro, solo hay dueños que no comprenden sus necesidades»

El comportamiento de un perro no depende únicamente de su adiestramiento. La relación con su dueño, el entorno y la forma de interpretar sus emociones también ocupan un papel central en las ideas difundidas por César Millán.

El experto en comportamiento canino ha defendido durante años una visión centrada en comprender al animal antes de corregir sus conductas.

César Millán defiende que el comportamiento del perro también refleja al dueño

Una de las ideas más repetidas en la obra de César Millán relaciona directamente la conducta del perro con la de la persona que convive con él. El especialista afirma que el perro funciona como un «espejo» y que su comportamiento puede reflejar, en cierta medida, el de su compañero humano.

Esta perspectiva desplaza parte de la atención del animal hacia el propietario. En lugar de interpretar cada conducta problemática como un defecto del perro, plantea la necesidad de observar también cómo se establece la convivencia, qué señales recibe el animal y qué papel desempeña la persona que lo acompaña.

¿Qué importancia concede César Millán a las emociones de los perros?

Millán también sostiene que los perros expresan sus emociones de una manera especialmente clara. Un animal no puede ocultar su estado emocional con la misma facilidad que una persona. Por ello, hay determinadas conductas pueden ofrecer información sobre su bienestar.

Un perro que presenta miedo, inseguridad o determinadas respuestas ante una situación no debería analizarse únicamente desde la obediencia. Comprender qué ocurre antes de intentar modificar la conducta permite identificar mejor las circunstancias que pueden estar detrás de una reacción.

Por otro lado, el experto señala que un perro entrenado no tiene por qué ser necesariamente un perro equilibrado. Millán establece una diferencia entre aprender órdenes y desarrollar una convivencia estable. Para él, el adiestramiento constituye solo una parte de la relación entre el animal y su entorno.

Adiestramiento de perros: la diferencia entre obediencia y equilibrio

Las reflexiones de Millán también ponen el foco en la convivencia. Según algunas frases de su libro El líder de la manada, los perros son animales sociales que necesitan comprender cuál es su función dentro del grupo. La obra, escrita junto a Melissa Jo Peltier, fue publicada por Santillana en 2011.

Otro aspecto destacado es el entorno doméstico. Millán recuerda que los seres humanos incorporaron a los perros a un mundo diseñado para las personas, con vehículos, edificios, cables y superficies como el asfalto. Desde esta perspectiva, algunas normas y límites forman parte de la adaptación del animal a un ambiente que no controla.

Por ello, su planteamiento sitúa la educación canina dentro de una relación más amplia. No se trata únicamente de conseguir que un perro responda a determinadas órdenes, sino de observar su comportamiento, interpretar sus emociones y establecer unas pautas de convivencia coherentes.

La cita «No existe un mal perro, solo hay dueños que no comprenden sus necesidades» hace hincapié en que antes de atribuir el problema al animal, conviene preguntarse si sus necesidades se comprenden y si el entorno facilita una conducta adecuada.