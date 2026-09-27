Florida paga por cazar pitones: cuánto se gana por hora y qué recompensas se ofrecen por las serpientes más grandes

El estado de Florida, en Estados Unidos, otorga 25.000 dólares en premios durante su competición anual Florida Python Challenge a todo ciudadano que retire pitones birmanas de los Everglades. El certamen dura diez días y se premiará al ganador que aparte la mayor cantidad de ejemplares con 10.000 dólares, según Naples Daily News.

La iniciativa del gobierno floridano forma parte de la respuesta ante una preocupante especie invasora que se alimenta de mamíferos, reptiles y aves nativos. Las autoridades estiman que la población de pitones birmanas supera las decenas de miles, aunque el camuflaje y sus hábitos obstaculizan conocer el dato real.

El estado del sureste estadounidense paga a contratistas por encontrar y retirar esta especie de reptil en zonas de conservación. La remuneración consta de una tarifa horaria, abonos según las dimensiones de la serpiente y recompensas por nidos activos, a los que se añaden complementos a quienes capturen ejemplares más largos o atrapen más pitones.

Esto es lo que se paga por hora según la zona y programa

El Python Action Team Removing Invasive Constrictors (PATRIC), organización dedicada a la retirada de pitones, inició su andadura en los primeros meses de 2017. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida contrata a personas acreditadas para localizar y retirar serpientes en zonas específicas.

Los integrantes de PATRIC perciben entre 13 y 18 dólares a la hora, dependiendo del sitio donde realicen la búsqueda, según explicó Naples Daily News. El pago se emite cada dos semanas y tiene el condicionante de que los participantes respeten los protocolos de registro y recorrido.

Las búsquedas pueden llevarse a cabo libremente y como decida cada cazador, ya sea en vehículos, a pie, desde embarcaciones o en bicicleta, siempre dentro del área delimitada. Una aplicación oficial comprueba la ubicación y el tiempo que cada persona dedica a la caza.

El programa se extiende a siete condados

El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida gestiona, además, el Programa de Eliminación de Pitones en zonas de los condados de Monroe, Miami-Dade, Broward, Collier, Hendry, Lee y Palm Beach.

Esta división estima un gasto de 14 dólares por hora en las áreas regulares, 20 en las premium y 30 en las ultrapremium, según USA Today. Cada participante puede registrar un máximo de diez horas diarias. La convocatoria está destinada a cazadores, pescadores y otros ciudadanos que tengan experiencia en la extracción de pitones u otras especies constrictoras en libertad.

Pagos adicionales según longitud

La tarifa horaria no es la única compensación para los que trabajan en este programa. Los trabajadores perciben 50 dólares por cada pitón de hasta 1,2 m de largo y 25 dólares por cada 30,48 cm extra. El pago por tamaño tiene como fin dar caza a los mayores ejemplares, que pueden llegar a los seis metros de largo.

Para disgusto de los participantes, según USA Today, las pitones habituales que habitan Florida miden entre 1,80 y 3 metros. La bonificación también contempla la eliminación de nidos activos, con un montante que asciende a 200 dólares por nido.

Este es el total de especies retiradas

Los planes estatales habrían eliminado 23.500 pitones de superficies naturales hasta abril de 2025. Dentro de ese total, los cazadores de PATRIC y del Programa de Eliminación de Pitones habrían extraído más de 11.000 reptiles desde la creación de ambas iniciativas. Cabe señalar que la mayoría de los participantes consigue apartar más de 30 pitones al año.