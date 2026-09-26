Seis muertos al derrumbarse un edificio con un apartamento turístico en el casco histórico de Atenas

Un estruendo sacudió el viernes por la mañana el barrio de Plaka, en el corazón histórico de Atenas. Un edificio se vino abajo y la explosión alcanzó también a las tiendas, los coches y los inmuebles de alrededor. Bajo los escombros quedaron seis personas atrapadas. Los equipos de rescate han pasado más de 24 horas buscándolas con la esperanza de encontrarlas con vida. Este sábado, esa esperanza se desvaneció al hallar los cuerpos sin vida de los seis desaparecidos.

En el inmueble se cruzaban dos vidas muy distintas. La de cuatro estadounidenses que habían alquilado un apartamento para pasar unos días en la ciudad y la de un matrimonio de ancianos que vivía allí. Los visitantes eran dos parejas, dos hombres y dos mujeres de entre 35 y 40 años. Los residentes, un británico y su esposa griega. Ninguno sobrevivió al derrumbe.

Uno de los copropietarios confirmó al medio griego SKAI que el piso de la primera planta funcionaba como apartamento turístico. No era un hotel levantado para recibir viajeros: había un alojamiento de corta estancia dentro de un edificio donde también residía aquel matrimonio. La explosión acabó con ambos pisos y dejó graves daños en los edificios anexos.

Plaka, a los pies de la Acrópolis, es uno de los lugares más visitados de la capital griega. Quienes se encontraban cerca oyeron un ruido ensordecedor y sintieron un fuerte temblor. Algunos vecinos llegaron a pensar que el estruendo se debía a un terremoto, un rayo o la detonación de un artefacto explosivo. La causa aún está por esclarecer. Lo primero que vieron los equipos de emergencia fue un edificio derrumbado y seis personas por localizar. Los investigadores barajan una fuga de gas como principal hipótesis de la explosión.

Treinta bomberos trabajaron en el lugar con seis vehículos, dos de ellos especiales de rescate. Al operativo se sumaron maquinaria pesada y tres perros rastreadores. La búsqueda continuó durante la noche: cada hallazgo entre los restos importaba mientras existiera la posibilidad de encontrar a alguien con vida. El sábado, los últimos cuerpos recuperados cerraron esa posibilidad.

Una fuga de gas, principal hipótesis de la explosión

El alcalde de Atenas, Xaris Doukas, ha calificado el suceso de «desastre increíble» y cree que podría haberlo causado una fuga de gas. En la segunda planta había una instalación de gas y algunos residentes aseguran que percibieron un fuerte olor antes del estallido.

El portavoz de los bomberos, Vasilis Vathrakoyannis, sostiene que no habían recibido información sobre ese olor. Las autoridades han abierto una investigación para determinar el origen de la explosión.