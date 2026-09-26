El nuevo superportaaviones de Estados Unidos ya tiene fecha: con 337 metros y capacidad para más de 80 aviones llegará en la primavera de 2027

Estados Unidos ultima la puesta a punto de una de las grandes joyas de la corona de la marina americana: el nuevo portaaviones USS John F. Kennedy (CVN-79), que surcará las aguas de todo el mundo en la primavera de 2027. Después de haber superado todas las pruebas en agosto de 2026, en las próximas semanas le será entregada a la Armada de los Estados Unidos para que pueda comenzar a operar el próximo marzo de 2027. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el portaaviones más importante de la historia de la marina americana.

El mundo vive momentos de tensión y el aroma a Tercera Guerra Mundial sigue pululando en el ambiente. Mientras Rusia amenaza a los países que forman parte de la OTAN y los ayatolás de Irán sacan músculo en el conflicto de Oriente Medio, Estados Unidos sigue rearmándose mientras China también invierte en aparato militar y se mantiene a la espera de que se sucedan los acontecimientos a nivel global. Donald Trump lleva años avisando de que los países deben invertir en gasto militar ante lo que se avecina y el tiempo le ha dado la razón en muchas de sus predicciones.

Por ello, Estados Unidos está ultimando la puesta a punto de una de sus grandes joyas, el nuevo portaaviones USS John F. Kennedy (CVN-79) de la clase Gerald R. Ford, que el pasado mes de agosto superó las pruebas de propulsión, navegación y armamento del buque realizadas, y próximamente saldrá del astillero de Newport en Virginia para ser entregado a la Armada de Estados Unidos. Todo con el objetivo de que esté operativo a partir del próximo mes de marzo de 2027.

Así es el portaaviones de Estados Unidos

El USS John F. Kennedy (CVN-79) es el portaaviones más importante de la historia de Estados Unidos y en el que el Gobierno americano ha invertido más de 13.200 millones de dólares en un coloso de 100.000 toneladas que lleva fabricándose más de una década. Después de varios meses de prueba en el mar americano, parece que estará disponible para la próxima primavera, donde podrá hacer alarde de sus excelentes características en los mares de todo el planeta.

Y es que este portaaviones cuenta con una eslora de 337 metros y una cubierta de vuelo de 78 metros de ancho. El USS John F. Kennedy (CVN-79) tiene capacidad para albergar hasta 80 aviones, entre los que se incluyen los cazas furtivos de quinta generación F-35C Lightning II y los F/A-18 Super Hornet. Este gigante será impulsado por dos reactores nucleares que le permitirán alcanzar una velocidad superior a 55 kilómetros por hora.

El gran avance de este portaaviones tiene que ver con los avances tecnológicos con los que cuenta, a diferencia de la clase Nimitz. Este USS John F. Kennedy cuenta con los sistemas más modernos de armamento, como pueden ser las cuatro catapultas electromagnéticas, conocidas colectivamente como EMALS (Electromagnetic Launch) y que reemplazan a las antiguas catapultas de vapor. Este portaaviones también contará con el radar SPY-6, diseñado para detectar misiles y drones a mayores distancias, además de con el sistema Advanced Arresting Gear (AAG), para retener los aviones y que puedan tener un despegue y aterrizaje seguro.

Un aspecto importante es que este USS John F. Kennedy está diseñado para poder operar con 4.550 marineros, 900 menos que los de la clase Nimitz, que a lo largo de los próximos años irán dando paso a los de la clase Gerald R. Ford que se seguirán fabricando en Estados Unidos durante las próximas décadas.