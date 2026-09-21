Jesús, camionero español trabajando en Estados Unidos, revela cuánto gana: «En ocho meses gané 57.542 euros»

Jesús es un ciudadano español que está haciendo las Américas en Estados Unidos trabajando como camionero y ha publicado un vídeo en las redes sociales donde ha contado cuánto percibe por su actividad laboral en el país donde trabaja durante ocho meses al año, los siete días de la semana. También ha desvelado cuál es la cantidad que tiene que pagar en impuestos y en seguro médico en un territorio en el que no existe la sanidad de forma gratuita. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sueldo de un camionero en Estados Unidos.

Jesús es un camionero español que trabaja en Estados Unidos y cuenta su experiencia bajo el perfil @uncamionerosindestino en las redes sociales. En uno de sus últimos vídeos ha desvelado su salario por ocho meses de trabajo de lunes a domingo en el país y también ha descontado los impuestos y el seguro médico que paga en el lugar donde reside durante gran parte del año. Los otros cuatro meses ha contado que los pasa descansando en España.

«Me llamo Jesús y hace cuatro años dejé España para venir a trabajar como camionero a los Estados Unidos», comienza diciendo en un vídeo donde cuenta que recorre todo el país y vive en la cabina, que tiene perfectamente equipada «como una pequeña camper». Dentro de ella se puede apreciar una cama, un televisor, una nevera, un air fryer y hasta un armario para tener toda la ropa disponible. «Trabajo de lunes a domingo y sin descanso», ha confesado, a la vez que deja claro que suele «aprovechar los descansos entre carga y carga para hacer algo de turismo» y también se suele coger algunos días libres, «como el año pasado para ver las motos a Texas».

Un camionero español en Estados Unidos desvela su sueldo

«Cuánto gano trabajando de camionero en los Estados Unidos», dice el titular del vídeo que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales, donde deja claro antes de desvelar su salario que «mi empresa no es la que más paga pero he conseguido ganar un salario bastante decente».

Jesús desvela, señalando una pantalla donde tiene todas las cuentas, que «en ocho meses de trabajo gano 62.546 dólares, que equivalen a 57.542 euros». De este total, este camionero trabajando en Estados Unidos informa que hay que descontar 8.808 euros en impuestos, aunque precisa que la agencia tributaria de Estados Unidos le devolvió 2.500 dólares en la declaración. Entre seguros e impuestos desvela que tuvo que pagar «unos 13.000 euros» que hay que descontar a estos 57.500 euros por ocho meses.

Jesús también ha hecho una proyección sobre si hubiera trabajado los 12 meses del año y esa cantidad llegaría a 86.313 euros. «Si hubiera estado aquí a machete, sin parar, non stop, pico y pala, un año entero, hubiera cobrado 93.819 dólares», desvela. «Yo no vine aquí por el dinero. Vine aquí porque era la ilusión que yo tenía desde chiquitito, de trabajar aquí de camionero», desvela en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.