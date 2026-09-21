La Seguridad Social lo ha confirmado: se ha cambiado el cálculo de las pensiones de los autónomos y en 2027 cada año cotizado vale menos

Los autónomos que estén pensando en la jubilación para el próximo año tendrán que revisar bien cuánto tiempo llevan cotizado. Y es que en 2027 termina un calendario de cambios que lleva años aplicándose y que modifica el porcentaje de pensión que conseguimos a medida que sumamos meses a nuestra vida laboral.

La diferencia puede parecer pequeña a primera vista, pero se nota cuando hacemos las cuentas. Actualmente hacen falta 36 años y seis meses cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora. Pero a partir del próximo 2027 habrá que llegar a los 37 años. Es decir, seis meses más para conseguir ese mismo porcentaje. Eso no quiere decir que todos los autónomos vayan a cobrar menos el próximo año ya que cotizas esos años recibirás el 100% de la base de cotización, pero si no lo haces, cada mes que se sume a partir de los 15 años cotizados, algo menos al porcentaje final de la pensión.

Se ha cambiado el cálculo de las pensiones de los autónomos y en 2027 cada año cotizado vale menos

Para entender qué va a pasar debemos empezar por los primeros 15 años cotizados. Con ese periodo se obtiene el 50% de la base reguladora y esto seguirá igual en 2027. Los cambios aparecen a partir de ahí. Durante 2026, por los primeros 49 meses adicionales se suma un 0,21% por cada mes. Una vez superado ese tramo, los siguientes meses añaden un 0,19%. Gracias a esta escala se puede alcanzar actualmente el 100% al llegar a los 36 años y seis meses cotizados.

En 2027 desaparece ese primer porcentaje del 0,21%. A partir de entonces, los primeros 248 meses posteriores a los 15 años sumarán un 0,19% por mes, mientras que los 16 siguientes añadirán un 0,18%. Dicho de una forma más sencilla: habrá que trabajar algo más para llegar al mismo porcentaje. De hecho, este proceso no empieza ahora. En 2022 bastaban 36 años cotizados para alcanzar el 100%; entre 2023 y 2026 hacen falta 36 años y seis meses y desde el próximo año serán necesarios 37.

Un autónomo con 30 años cotizados tendrá un porcentaje menor

Las diferencias se ven mejor cuando ponemos años concretos sobre la mesa. Imagina un autónomo que llega a su jubilación con 30 años cotizados. Con la escala que se utilizaba en 2022 le habría correspondido el 86,32% de su base reguladora. En 2026 ese mismo periodo supone un 85,18% y, con las reglas de 2027, se quedará en el 84,20%.

Con 20 años ocurre algo parecido. El porcentaje era del 62,60% en 2022, actualmente es del 62,38% y el próximo año será del 61,40%. Y si hablamos de 35 años cotizados, se pasa del 96,58% de 2026 al 95,60% en 2027. Por tanto, no es que los años trabajados dejen de contar ni que se eliminen cotizaciones de nuestra vida laboral. Lo que cambia es el porcentaje que se va sumando por los meses adicionales después de los primeros 15 años.

Qué pasa con una base reguladora de 1.200 euros

Vamos con un ejemplo que permite verlo directamente en euros. Pensemos en un autónomo con una base reguladora de 1.200 euros y 36 años y seis meses cotizados. Si se jubila con las reglas de 2026, ese periodo ya le permite alcanzar el 100%, por lo que sobre esa base le corresponderían los 1.200 euros. Sin embargo, si llega a la jubilación en 2027 con exactamente los mismos 36 años y seis meses, el porcentaje será del 98,92%. Aplicado a una base reguladora de 1.200 euros, estaríamos hablando de 1.187,04 euros. Son 12,96 euros menos al mes respecto al resultado de aplicar el 100%.

Para alcanzar de nuevo esos 1.200 euros tendría que sumar otros seis meses y llegar a los 37 años cotizados. La diferencia también aparece si bajamos a los 36 años. En 2026 correspondería el 98,86%, mientras que en 2027 se aplicaría un 97,84%. Con la misma base reguladora de 1.200 euros, el resultado pasaría de 1.186,32 a 1.174,08 euros. Eso sí, estas cantidades sirven como ejemplo para ver cómo funciona la escala. La pensión real de cada autónomo dependerá de su propia base reguladora y de su carrera de cotización.

Los 37 años cotizados no permiten jubilarse a los 65

Aquí hay otra cifra que puede llevar a confusión. Una cosa son los años necesarios para alcanzar el 100% de la base reguladora y otra muy distinta los que se exigen para poder jubilarse a los 65 años. A partir de 2027, para mantener la edad ordinaria de jubilación en los 65 años habrá que acreditar 38 años y seis meses cotizados o más. Quien no llegue a ese periodo tendrá fijada, con carácter general, su edad ordinaria en los 67 años.

Por tanto, un autónomo puede haber alcanzado los 37 años que permiten obtener el 100% de la base reguladora y, aun así, no reunir todavía la cotización necesaria para jubilarse ordinariamente a los 65. El cambio de 2027 cierra así el periodo transitorio que ha ido modificando progresivamente el cálculo durante los últimos años. Para los autónomos que estén cerca de retirarse, unos cuantos meses de diferencia en su vida laboral pueden terminar influyendo tanto en el porcentaje de pensión que les corresponde como en el momento en el que pueden jubilarse.