¿Cómo se escribe correctamente en español, ‘graffiti’ o ‘grafiti’? LA RAE despeja definitivamente todas las dudas posibles

En español tenemos anglicismos adaptados especialmente raros, pero no es el único idioma al que le hemos cogido palabras. Por ejemplo, la Real Academia Española (RAE) también incluye en el diccionario muchos italianismos.

Uno de los más asentados es grafiti o graffiti y puede generarnos dudas a la hora de escribir. Sin embargo, en el Diccionario de la lengua española (DLE) queda claro que sólo la primera opción es correcta.

Si vamos a la definición, la RAE la describe como una firma, texto o composición pictórica que suele realizarse sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente.

Cómo se escribe en español, ‘grafiti’ o ‘graffiti’, en la RAE

La RAE no deja mucho espacio a la interpretación: la forma que aparece en el diccionario académico es grafiti, con una sola f y una sola t. Por tanto, si se escribe un texto en español, lo normal es optar por grafiti.

Aún así, no debes preocuparte si has tenido dudas, ya que el origen de la confusión está en que la palabra procede del italiano graffiti, plural de graffito, y esa forma se popularizó fuera de Italia hasta convertirse en la escritura más reconocible para muchos hablantes.

Sin embargo, cuando una palabra extranjera se adapta al español, cambia para encajar en la ortografía de nuestra lengua. En este caso, el resultado es grafiti, una voz masculina que funciona como sustantivo singular.

Por eso, lo adecuado en español es escribir frases como «un grafiti en la pared», «el grafiti del túnel» o «un grafiti enorme en una fachada». La forma graffiti puede aparecer como extranjerismo no adaptado y siempre en cursiva.

Otros errores con la palabra ‘grafiti’ en español que no debes cometer

Si vamos al diccionario, la RAE lo define como «firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie».

Además, con un ejemplo que nos puede ayudar a saber cómo utilizar el plural: «Grafitis de todo tipo decoran los vagones abandonados». Y es que en español no se dice los graffiti ni los graffitis como forma preferente, sino grafitis.

De hecho, grafiti o graffiti no es el único error común. También aparecen formas como grafitti, graffitti y siempre están mal escritos.

En español, la solución más sencilla es recordar que la forma académica se escribe como suena para la mayoría de hablantes: grafiti. Sin doble f, sin doble t y sin necesidad de conservar la grafía italiana.

También conviene fijarse en la familia de palabras. Por ejemplo, la persona que hace grafitis es un grafitero o una grafitera, no un graffitero en un texto español cuidado. El criterio es el mismo.

Otros italianismos que nos generan dudas y que la RAE ha resuelto

El caso de grafiti no es único en español. Por ejemplo, la pronunciación y la escritura de pizza es otro italianismo que a algunas personas les genera confusión.

Según la RAE, la palabra pizza debe pronunciarse en español lo más cerca posible de su lengua de origen, el italiano. La pronunciación correcta es pítsa, con un sonido claro de ts en el centro de la palabra.

Es decir, al no haberse adaptado ni en su escritura ni en su pronunciación al sistema gráfico-fonológico del español, la RAE recomienda mantener una pronunciación lo más fiel posible al original.

En cuanto a la escritura, lo curioso es que hay una norma que casi nadie aplica. Según la RAE, pizza debería escribirse en cursiva en castellano. O al menos con alguna marca para diferenciarla.