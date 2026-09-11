Un camionero español que trabaja en EEUU: «Lo cómoda que es la vida de camionero de larga distancia aquí, no lo tenía en Europa»

Jesús Dueñas es un transportista de 42 años que, a los 38, decidió cruzar el Atlántico para hacer realidad un sueño que tenía desde niño: trabajar como camionero en Estados Unidos. El cambio supuso adaptarse a una cultura diferente y a otra forma de entender el trabajo, además de enfrentarse a diferencias en el sistema sanitario y los impuestos respecto a España. Aun así, para Jesús, la experiencia ha merecido la pena: «Las condiciones de trabajo, la forma en la que me tratan, los servicios que tenemos en la carretera y lo cómoda que es la vida de camionero de larga distancia aquí, no lo tenía en Europa».

Durante 2025, el camionero pasó ocho meses trabajando y viviendo en la cabina de su camión. Los cuatro meses restantes volvió a España para disfrutar de unas merecidas vacaciones, por lo que, como él mismo explica, no llegó a ingresar todo lo que podría haber ganado si hubiese permanecido los 12 meses al volante. Sin embargo, ha encontrado una manera de organizar con la que se siente a gusto: «Trabajo sin descanso, pero no estoy aquí todo el año».

La experiencia de un camionero español en EEUU

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, Jesús se muestra completamente transparente sobre cuánto gana. En 2025, trabajando sólo ocho meses, tuvo unos ingresos brutos de 62.546 dólares (unos 57.542 euros). A partir de esta cantidad, el desglose de los principales gastos e impuestos quedó de la siguiente manera, pagó un total de 9.574 dólares (8.808 euros) de impuestos, una cantidad que ya incluye una devolución posterior de Hacienda de 2.500 dólares.

Por otro lado, destinó 3.218 dólares a su cobertura sanitaria. Descontando ambas partidas, sus ingresos netos fueron de 49.754 dólares por esos ocho meses de trabajo. Jesús destaca que su empresa «no es la que más paga, al menos al principio, pero por suerte, a base de picar piedra, al final he conseguido ganar un salario bastante decente».

El camionero también ha hecho una proyección de lo que habría ganado si hubiese trabajado durante los 12 meses del año. Según sus cálculos, «si hubiera estado aquí a machete, sin parar, non stop, pico y pala, un año entero, hubiera cobrado 93.819 dólares», explica. En este escenario, Jesús calcula que la carga impositiva habría sido mayor, ya que no habría recibido ninguna devolución y, además, habría tenido que abonar entre 3.500 y 4.000 dólares adicionales. En total, los impuestos y el seguro médico habrían supuesto alrededor del 28% de sus ingresos anuales: un 23% correspondiente a impuestos y otro 5% destinado a la cobertura sanitaria.

Tiempo de trabajo

En España, los camioneros están obligados por ley a realizar un descanso diario de 11 horas y a disfrutar de 45 horas de descanso entre una semana de trabajo y la siguiente. Además, el Reglamento Europeo nº 561/2006 establece un límite de 9 horas diarias de conducción, aunque permite ampliar esta duración hasta las 10 horas un máximo de dos veces por semana.

En Estados Unidos, en cambio, los transportistas pueden conducir hasta 11 horas al día dentro de una ventana de servicio de 14 horas. Además, el periodo de descanso diario establecido es de 10 horas, mientras que deben disfrutar de un mínimo de 34 horas de descanso antes de comenzar una nueva semana laboral. «Es un trabajo duro, pero muy necesario; gracias a que gente como nosotros nos sacrificamos, en los supermercados hay comida, en las farmacias hay medicamentos y en las casas hay ladrillos», explica.

El problema de la falta de profesionales

En España, hay alrededor de 500.000 conductores de camión y más de la mitad supera ya los 55 años, una situación que evidencia las dificultades para garantizar el relevo generacional. De hecho, apenas el 3% de los conductores tiene menos de 25 años. El escenario es cada vez más preocupante, ya que, según la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), actualmente faltan unos 30.000 conductores de transporte de mercancías para cubrir las necesidades del mercado nacional.

«La crisis de escasez de conductores de camión continúa profundizándose», alegó Umberto de Pretto, secretario general de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU, por sus siglas en inglés), durante una rueda de prensa. Y agregó que «si no se toman medidas concertadas y continuas, esta bomba de relojería demográfica explotará, lo que afectará gravemente al crecimiento económico y la competitividad en todo el mundo».

Sin embargo, esta problemática no afecta únicamente a España. Según recoge el último informe de la IRU, los 36 países analizados podrían tener 3,6 millones de puestos de conductor sin cubrir. En Australia, el 21% de los conductores actuales se habrá jubilado en 2029; en China, el porcentaje será del 18%, mientras que en Europa alcanzará el 17%. La situación resulta especialmente preocupante en países como Alemania, Italia, Eslovaquia y España, donde la brecha entre los profesionales que se jubilan y las nuevas incorporaciones continúa en aumento.