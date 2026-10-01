A partir del 1 de octubre te pueden multar si no cedes el paso a los peatones aunque no exista paso de cebra

La Dirección General de Tráfico (DGT) implementará a partir de este 1 de octubre una serie de medidas nuevas en la circulación con el fin de reducir los atropellos y proteger a los peatones en los cruces urbanos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha reflejado nuevas medidas que entrarán en vigor el 1 de octubre mediante el Real Decreto 518/2026.

Una de las nuevas normas tiene que ver con la prioridad que gozarán los peatones a la hora de cruzar las calles, aun sin la existencia de un paso de cebra. Los conductores deberán ceder el paso a los peatones independientemente de que haya un paso de cebra pintado. El determinante matiz de esta nueva medida es que sólo se aplica en calles de plataforma única.

¿Cuándo deben ceder el paso los coches?

La constitución de esta norma no significa que los peatones tengan prioridad para cruzar por donde quieran en las avenidas o calles comunes. Sólo se aplicará en aquellas calles donde la acera y la calzada estén al mismo nivel, es decir, no existe un bordillo que separe la zona de los coches de la de los peatones. Este tipo de vías se suele encontrar en los cascos históricos o zonas comerciales peatonales de las ciudades.

Con esto, la DGT unifica la normativa a nivel nacional para evitar que cada ayuntamiento aplique sus propias reglas. A partir de ahora, en el tipo de vías mencionadas anteriormente, los peatones gozarán de prioridad absoluta y podrán cruzar desde cualquier punto de forma legal.

¿Cuáles son las multas por no ceder el paso?

En caso de no ceder el paso a un peatón en una calle de plataforma única, las sanciones son las siguientes. La multa económica asciende hasta los 200 euros (que se puede reducir a la mitad si se paga en los primeros 20 días). Además, se le suma una pérdida de 4 puntos del carné de conducir. La infracción se considera grave, por lo que se penaliza al nivel de no respetar un paso de cebra convencional, un semáforo en rojo o un stop.