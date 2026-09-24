El director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha negado este jueves que la baliza V16 para señalizar averías o emergencias en carretera vaya a dejar de ser obligatoria a partir del 1 de octubre. «Fake news, mentira», ha afirmado.

El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la jornada de presentación de las recientes novedades introducidas en el Reglamento General de Circulación en materia de protección de los usuarios vulnerables.

El director de la DGT ha insistido en que con la baliza V16 «todo son ventajas». «Va, funciona, funciona bien, está consolidado. Hemos tenido 170.000 activaciones este verano. Se llama la baliza española en Europa y aquí nosotros continuamos cuestionándonos nuestra propia existencia», ha zanjado.

La baliza V16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar averías y accidentes en carretera. No llevarla en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarrea una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

Nuevas normas de circulación

Nuevas normas de circulación llegarán el 1 de octubre con la entrada en vigor de la reforma del Reglamento General de Circulación para reforzar la seguridad de los usuarios vulnerables. La mayor parte de las reformas introducidas por el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, entrarán en vigor el 1 de octubre, excepto las relativas al alumbrado obligatorio de los VMP y al uso de cascos homologados por los usuarios de motocicletas, que se aplazan un año.

Para Navarro, se trata de un cambio «significativo» y es «un paso adelante en la buena dirección» en la política de seguridad vial. En su intervención, ha destacado dos novedades y es que, por primera vez, se define lo que es un usuario vulnerable en la normativa y que se introduce un título especial para el ámbito urbano, donde «al año hay 500 fallecidos».

En su intervención, el jefe de la DGT ha señalado algunos cambios que entran en vigor el 1 de octubre sin periodo de adaptación. En el caso del uso del cinturón, se eliminan las excepciones para los taxistas y los profesores de autoescuela, «que habían perdido sentido». «Difícilmente consolidaremos que los usuarios, los pasajeros usen el cinturón de seguridad si el conductor no lo lleva. Punto», ha declarado Navarro, quien ha agregado que el debate sobre los robos será «de seguridad ciudadana, no de seguridad vial».

Sobre el peatón, Navarro ha señalado que a partir del 1 de octubre, «como norma general», el semáforo no se va a poner en ambar para los vehículos a motor cuando esté verde para los peatones. No obstante, se deja abierta la puerta a excepciones siempre y cuando el ayuntamiento lo justifique con un informe «súper contundente». Además, ha recordado que en 2025 un total de 222 peatones fallecieron y que la mitad de los muertos en ciudad es por atropello.