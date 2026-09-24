¿Cambia el examen teórico de conducir a partir del 1 de octubre? La DGT lo aclara

La Dirección General de Tráfico aclara que el examen teórico del carnet de conducir mantendrá su formato actual a pesar de los rumores que se han difundido los últimos meses por redes sociales. Por lo tanto, esta prueba teórica no cambiará el próximo 1 de octubre de 2026.

La Dirección General de Tráfico ha desmentido los mensajes difundidos a través de las redes sociales que apuntaban a una modificación ya aprobada del propio examen. Unos rumores que confirmaban la incorporación de preguntas de desarrollo y vídeos para evaluar la percepción del riesgo, sustituyendo el modelo actual. Tráfico ha aclarado que estas modificaciones no entrarán en vigor en esa fecha.

¿Cómo será el examen?

Los conductores que se presenten al examen teórico después del 1 de octubre se encontrarán con el mismo formato, sin ningún tipo de cambio. La prueba seguirá constando de 30 preguntas tipo test, con un tiempo máximo de 30 minutos. Además, el examen se podrá superar cometiendo sólo tres errores. Así que, será necesario responder correctamente al menos 27 preguntas del test.

La fuerza de los rumores

Los rumores que circulan por las redes sociales desde hace meses aseguraban que el cambio se produciría a finales del año 2026. Esto se relacionaba con los planes de la DGT para modernizar el examen teórico como la posibilidad de incorporar vídeos que permitan comprobar cómo identifica el futuro conductor situaciones de peligro reales.

Un sistema que tiene como objetivo evaluar los conocimientos teóricos y la capacidad del aspirante para detectar y anticipar riesgos en la carretera. A pesar de esto, la DGT continúa estudiando esta modificación sin una fecha prevista aún para su implantación.

Los cambios que se producirán en octubre

La confusión se ha entrelazado con los cambios de circulación previstos para el próximo 1 de octubre. Estos cambios no transformarán el examen teórico de conducir, sino que la nueva normativa traerá consigo transformaciones en el ámbito de la circulación. De esta manera, la DGT mantendrá el formato habitual y continuará trabajando en futuros cambios.

La recomendación

Las personas que tengan previsto realizar el examen de conducir en octubre podrán seguir preparándoselo con los test actuales, ya que el 1 de octubre no cambiará el examen teórico a un examen de desarrollo, ni se introducirán vídeos de percepción de riesgo como señalaban mediante las redes sociales. Por lo tanto, los expertos recomiendan consultar los canales oficiales de la DGT antes de dar por válida cualquier información sobre posibles cambios en el examen de conducir.