¿Aprobarías ahora el examen teórico de la DGT? La pregunta que casi todo el mundo falla

¿Aprobarías hoy el examen teórico de la DGT? Es una pregunta que muchos conductores con años de experiencia prefieren no plantearse… y no es casualidad. La DGT ha introducido una serie de cambios, tanto en la normativa de tráfico como en el formato de examen con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Ya no es suficiente con memorizar, sino que ahora los aspirantes deben demostrar su capacidad de anticiparse y tomar decisiones en segundos.

Los cambios introducidos por la DGT no buscan poner trampas, sino reducir los errores al volante. Porque saber conducir no es simplemente conocer las normas, sino saber aplicarlas cuando es necesario.

La pregunta que todo el mundo falla en el examen de la DGT

«Como novedad se suman a las más falladas preguntas referentes a la seguridad vial, lo que nos hace pensar que todavía, a día de hoy, no le damos suficiente importancia a los neumáticos como elemento clave en la seguridad y no tenemos clara la relación de marchas a utilizar cuando la adherencia está disminuida como consecuencia del hielo o la nieve o la tasa máxima de alcoholemia», dice Fernando Salas, responsable de Formación de PONS Seguridad Vial, según recoge coches.net. «Y no podían faltar preguntas sobre señales de circulación, dada su complejidad derivada de la gran cantidad de señales de tráfico en vigor en nuestras vías», añade.

¿Cuál es la sanción por utilizar, sujetando con la mano, el teléfono móvil mientras se encuentra en un semáforo en rojo?

Pérdida de 6 puntos y 500 euros.

Pérdida de 6 puntos y 200 euros. (Respuesta correcta)

Pérdida de 3 puntos y 200 euros.

La normativa es clara: no está permitido utilizar el móvil en ningún momento mientras se conduce, ni siquiera con el vehículo detenido en un semáforo. Esta infracción puede conllevar una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos si el conductor lo lleva en la mano, o 200 euros y 3 puntos si lo manipula estando colocado en un soporte.

La clave para entender esta norma es que, aunque el coche esté parado en un semáforo, legalmente se considera que continúa en circulación. Esto ocurre porque el vehículo no está estacionado ni detenido de forma permanente, sino en una parada puntual dentro del flujo del tráfico. Por tanto, siguen siendo aplicables todas las normas de conducción.

«El uso de un sistema de manos libres es obligatorio para realizar llamadas mientras se conduce, pero incluso así supone un riesgo importante. Diversos estudios indican que, tras más de tres minutos de conversación, los conductores pueden dejar de percibir hasta el 40% de las señales de tráfico, además de reducir la velocidad de forma irregular y aumentar el tiempo de reacción, lo que evidencia una pérdida significativa de concentración al volante», recuerda la DGT.

Otras preguntas en el examen

Cuando llueve o poco después de haber llovido, ¿qué debe hacer antes del cruce o adelantamiento, especialmente si se trata de vehículos voluminosos o pesados?

Disminuir la velocidad, accionando el freno de estacionamiento. Poner en funcionamiento el limpiaparabrisas a la velocidad más rápida. (Respuesta correcta) Advertirlo mediante destellos o señales acústicas.

¿Cómo se debe circular en una pendiente ascendente con nieve?

Con marchas cortas. Con la marcha lo más alta posible. (Respuesta correcta) Lentamente reteniendo el vehículo.

En una curva sin visibilidad, ¿está permitido adelantar?

No, en ningún caso. Sí, pero sólo a vehículos de dos ruedas. Sí, sin invadir el sentido contrario. (Respuesta correcta)

¿Puede circular por vías interurbanas un vehículo de movilidad personal?

Sí, si lo hace por el arcén. No, debe circular sólo por vías urbanas y travesías. No. (Respuesta correcta)

¿Se permite hacer uso de ráfagas de luz para advertir al vehículo que le precede la intención de adelantar?

No. Sí, pero únicamente fuera de poblado. Sí, tanto en poblado como fuera de poblado. (Respuesta correcta)

Nuevo formato de examen

Desde el 5 de febrero de 2026, además de conocer la normativa, los aspirantes deberán demostrar que saben identificar riesgos y reaccionar ante situaciones reales de tráfico. El nuevo modelo de examen de la DGT pone el foco en la capacidad de análisis y en la percepción del peligro con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras. Estos son los principales cambios y aspectos que se mantienen:

Formato del test : se mantiene en 30 preguntas, con un máximo de tres fallos permitidos.

: se mantiene en 30 preguntas, con un máximo de tres fallos permitidos. Evaluación de riesgo s: se añaden vídeos con situaciones reales para analizar la reacción del aspirante.

s: se añaden vídeos con situaciones reales para analizar la reacción del aspirante. Señales de tráfico: se incorporan preguntas basadas en el nuevo Catálogo Oficial de Señales, vigente desde octubre de 2025.

La novedad más destacada es la inclusión de vídeos que recrean situaciones habituales pero potencialmente peligrosas. El aspirante deberá identificar el riesgo y decidir cómo actuar: peatones que cruzan de forma inesperada, ciclistas en zonas con poca visibilidad, frenazos bruscos o condiciones meteorológicas adversas. Con ello, la DGT busca evaluar la capacidad de atención y análisis.