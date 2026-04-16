Toyota lanza el coche más barato de su historia: cuánto cuesta, características y cuándo estará a la venta en España

Toyota ha decidido ampliar su catálogo en el mercado de vehículos eléctricos con el lanzamiento del bZ3X, un SUV de cinco plazas que llegará inicialmente a China con un precio cercano a los 110.000 yuanes (unos 14.000 euros al cambio). En cuanto a su motorización, el modelo ofrece un único motor eléctrico de 204 CV de potencia. A esto se suman tres configuraciones de batería de 50 kWh (430 km de autonomía), 58 kWh (530 km) y 69 kWh (620 km). Sin embargo, el ciclo de homologación chino suele ser optimista, por lo que en condiciones reales estas cifras podrían ser algo inferiores.

El estilo se aleja del enfoque más clásico de la marca en Occidente y apuesta por un diseño minimalista, con iluminación ambiental y sin apenas botones físicos, ya que la mayoría de funciones se gestionan desde la pantalla central. Además, todos los asientos se pueden abatir por completo para crear una superficie de casi tres metros, ideal para ampliar el espacio de carga. En su lanzamiento, Toyota admitió que el interior es «tan cómodo como el hogar», y las reservas superaron las 10.000 unidades en apenas una hora.

BZ3X, el nuevo SUV eléctrico de Toyota

El Toyota bZ3X, desarrollado por la joint venture GAC-Toyota, es un SUV eléctrico con unas dimensiones de 4,6 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,64 de alto, además de una distancia entre ejes de 2,76 metros.

El interior destaca por su enfoque tecnológico y minimalista, con un volante multifunción de dos radios, un cuadro digital de 8,8 pulgadas y una gran pantalla central de 14,6 pulgadas para el sistema multimedia, impulsado por un procesador Qualcomm Snapdragon 8155. Este diseño, muy enfocado al mercado chino, prescinde en gran medida de botones físicos.

En cuanto a equipamiento, el modelo puede incorporar avanzados sistemas de asistencia a la conducción, incluyendo tecnología LiDAR en las versiones premium, algo poco habitual en modelos de este segmento. Estas variantes integran el sistema de conducción inteligente Momenta 5.0 junto a un potente chip NVIDIA Orin X, que ofrece funciones como la conducción asistida avanzada en diferentes entornos.

Toyota no tiene previsto comercializar el bZ3X en Europa, ya que se trata de un modelo concebido específicamente para el mercado asiático. En el continente europeo, la marca tiene a la venta modelos como el bZ4X y el C-HR+, siendo este último el que más se aproxima en diseño a otros eléctricos que sí se venden en China, como el bZ3C.

Toyota RAV4 llega a España

Por otro lado, Toyota España refuerza su apuesta por la estrategia multitecnología con la llegada de la sexta generación del RAV4, uno de los modelos clave dentro del segmento D-SUV. El nuevo modelo mantiene los valores tradicionales de la marca, como la calidad, la fiabilidad y la durabilidad, al tiempo que incorpora un diseño más moderno y una tecnología más avanzada.

Éste renovado RAV4 da un salto importante en electrificación, seguridad y conectividad, gracias a la integración del sistema ARENE y a mejoras en su comportamiento dinámico. Además, presenta una estética más robusta y actual, sin perder la esencia que ha definido al modelo en sus anteriores generaciones.

En el apartado mecánico, destaca especialmente la versión híbrida enchufable, que ofrece hasta 137 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y una potencia de hasta 309 CV con tracción total inteligente AWD-i. También estrena la nueva generación del sistema Toyota Safety Sense (TSS4) y una experiencia digital completamente actualizada.

«Toyota RAV4 evoluciona con la sexta generación de uno de los referentes del segmento D-SUV, el pionero y más emblemático de Toyota, que refuerza su oferta electrificada en el mercado español estando disponible en versiones híbrida (HEV) e híbrida enchufable (PHEV), consolidando su estrategia multitecnología y manteniendo el ADN 100% RAV4.

Por su parte, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, estrena una nueva generación del sistema híbrido enchufable de Toyota con una nueva batería de ion-litio de 22,7 kWh, estando disponible tanto en tracción delantera (4×2) (Advance y Spirit), como en tracción total inteligente AWD-i (4×4) (Advance, Spirit, GR SPORT y Limited). Con hasta 137 km de autonomía en modo 100% eléctrica carga en CA de 11 kW y carga rápida en CC de 50 kW, dependiendo del acabado. Toyota RAV4 PHEV obtiene una potencia de 272 CV en 4×2 y hasta 309 CV en AWD-i».