CUPRA lo vuelve a hacer: por sólo 26.000€ saca un eléctrico con 450 km de autonomía y motores desde los 116 CV

El nuevo CUPRA Raval promete desempeñar un papel estratégico dentro de la gama de modelos eléctricos de la compañía. El vehículo se fabricará en la planta de Martorell (Barcelona), donde compartirá línea de producción con su equivalente dentro del grupo, el Volkswagen ID. Polo, reforzando así el papel de España en el proceso de electrificación de la industria automovilística europea.

El CUPRA Raval se apoya en la plataforma MEB+ del grupo Volkswagen y contará con varias configuraciones mecánicas. La gama de acceso incluye versiones de 116 y 135 CV, con una batería de 37 kWh y alrededor de 300 km de autonomía. Por encima, las versiones Endurance y VZ incorporan baterías de 52 kWh y ofrecen 211 y 226 CV respectivamente, con autonomías que pueden alcanzar hasta 450 km. Éstas últimas admiten carga rápida de hasta 130 kW e incluyen función V2L para alimentar dispositivos externos.

Así es el nuevo CUPRA Raval

El CUPRA Raval 2026 se presenta como un nuevo modelo eléctrico 100 % urbano, concebido con un diseño dinámico y un carácter claramente rebelde, reforzando la identidad deportiva de la marca en el segmento de los coches compactos. Desde la propia CUPRA se define como un «vehículo emocional e icónico, con un enfoque centrado en la conducción urbana y una estética renovada que busca diferenciarse dentro del mercado eléctrico».

Ofrece una autonomía eléctrica de hasta 444 km⁷. Además, facilita la recarga tanto en el hogar como en más de 1.000.000 de puntos de carga públicos a través de la My CUPRA App. En cuanto a prestaciones, la versión más potente alcanza hasta 226 CV. Asimismo, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 6,8 segundos.

Por otro lado, incorpora un ecosistema tecnológico avanzado. Entre sus principales elementos destacan los sistemas de asistencia a la conducción de última generación, como el Travel Assist 3.0, el control de crucero adaptativo y predictivo (ACC) y el Remote Park Assist, que facilita las maniobras en espacios reducidos.

El Edge Pack de serie incluye varios elementos de confort, conectividad y seguridad como el sistema Vehicle-to-Load (V2L), cargador inalámbrico de 15W, dos puertos USB delanteros y dos traseros Tipo C de 90W, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, climatizador de dos zonas, tiradores enrasados e iluminados, sistema de acceso y arranque sin llave Kessy, alarma antirrobo con vigilancia del interior y protección antirremolcado, una llave física junto con cinco llaves digitales en versión beta, cámara de visión trasera, espejo retrovisor interior con oscurecimiento automático y el sistema de maletero Megabox con doble fondo para una mayor capacidad y organización del espacio.

El diseño del CUPRA Raval refleja un enfoque pensado para captar a conductores jóvenes; en el frontal destacan unos grupos ópticos de gran tamaño con forma triangular y tecnología LED. Este modelo se presenta con unas dimensiones de algo más de 4 metros de longitud (4,04 m), 1,78 metros de anchura y 1,51 metros de altura, junto a una distancia entre ejes de 2,60 metros.

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La gama del CUPRA Raval se compone de varias versiones:

El modelo de acceso, Raval, ofrece 116 CV con una batería de 37 kWh, una autonomía estimada de 300 km, carga en corriente continua de hasta 90 kW y un tiempo de recarga del 10 al 80 % de unos 27 minutos.

La versión Raval Plus mantiene la misma batería de 37 kWh pero aumenta la potencia hasta 135 CV, conservando también los 300 km de autonomía y los mismos tiempos de carga.

Por encima se sitúa el Endurance, con 211 CV, batería de 52 kWh y hasta 450 km de autonomía, además de carga rápida de hasta 130 kW y recarga del 10 al 80 % en unos 23 minutos.

Finalmente, VZ, con 226 CV, incorpora la misma batería de 52 kWh, alcanza unos 400 km de autonomía y mantiene la carga rápida de 130 kW con un tiempo de recarga similar de 23 minutos.

«El CUPRA Raval es más que un coche: es un reflejo de su homónimo. El Raval, uno de los barrios más dinámicos y animados de Barcelona, es conocido por su energía constante y su carácter poco convencional. Estas mismas cualidades son la fuerza motriz del diseño y la filosofía de nuestro nuevo modelo. Es el catalizador de una nueva era; es un movimiento y un proyecto transformador que la marca se enorgullece de liderar. Esta atrevida iniciativa pretende redefinir el futuro de la industria automovilística al democratizar la movilidad eléctrica en Europa y hacerla más accesible a millones de personas», detalla la compañía.

Durante la presentación oficial del modelo en Barcelona, el consejero delegado de CUPRA, Markus Haupt, ha expresado la intención de vender «hasta 40.000 unidades del nuevo CUPRA Raval en 2026». Asimismo, ha afirmado que la compañía espera que los vehículos electrificados representen el 25% de sus ventas totales. «La estrategia de electrificación pasa por cumplir estas regulaciones», ha señalado.