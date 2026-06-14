Miles de conductores estafados: ésta es la técnica que utilizan en algunos talleres para sacarte el dinero, según un mecánico experto

Esta es la técnica que utilizan en algunos talleres para sacarle dinero a los conductores, miles de conductores han sido estafados sin saberlo. La realidad es que uno de los principales gastos a los que nos enfrentamos es al mantenimiento o a la compra de un coche que cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es momento de tener en consideración que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial.

No sólo representa una inversión que ya no volveremos a recuperar, sino que supone un mantenimiento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Una novedad esencial que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar siendo esencial en estos días. Miles de conductores pueden pensar que estarán estafados por unos talleres que intentan obtener un beneficio con una tarea que quizás cuesta de entender.

Los conductores pueden sentirse estafados

La realidad es que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño gesto puede contar de una forma diferente. En especial en estos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar un cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Es hora de apostar claramente por un cambio que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, es hora de conocer una especie de estafa o técnica que usan en muchos talleres.

No es fácil mantener un coche en perfectas condiciones siempre, en especial, cuando sabemos que estamos ante un elemento que va perdiendo valor y deteriorándose por momentos. Es hora de apostar por este tipo de detalles que pueden ser esenciales.

Este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente puede ser esencial. Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, de la mano de una confesión que llega en redes sociales por parte de un mecánico que quizás hasta ahora no habíamos visto llegar.

Esta es la técnica que usan algunos talleres para sacarte dinero

Sacarte dinero es algo que quizás tengas en mente cuando recibes la factura de un taller que quizás no entiendas, en especial, si no estás al día de algunas novedades importantes que pueden acabar siendo esenciales en estos momentos en cualquier coche.

No es lo habitual, pero en los malos talleres y según el mecánico Mario Díaz, te cobran el cambio de aceite y filtro sin haberlo hecho. Según una entrevista al podcast de La Cabaña, esta técnica es difícil de comprobar, retirando el aceite y mirando su color se puede saber. Pero debemos tener en cuenta lo que hay que hacer con un coche que necesita un mantenimiento esencial en estos días.

Los expertos de EquipoTaller nos dan las claves principales para mantener nuestro coche en perfectas condiciones, con unas gestiones mínimas con un taller de referencia.

Cumplir con los cambios de aceite. El aceite es un elemento muy importante para el motor, ya que hace dos funciones esenciales para el mismo. Por un lado, lubrica los distintos componentes para conseguir que funcionen de manera óptima y no se deterioren, y por otro ayudan a contener las altas temperaturas que se alcanzan en su interior.

Cumpliendo con los cambios de aceite establecidos por kilometraje se podrá disponer del aceite siempre en las mejores condiciones para que realice de forma óptima sus funciones de protección del motor.

Realizar revisiones periódicas. Acudir a un taller especializado de forma periódica, donde realicen una revisión y mantenimiento del vehículo podrá detectar posibles fallos o problemas que pueden ser solucionados antes de que deriven en una avería más severa. Por ejemplo, los mecánicos profesionales podrán realizar los cuidados de un motor turbo de forma mucho más eficiente, permitiendo que su funcionamiento sea el óptimo.

Evitar que el depósito de gasolina se vacíe. Los combustibles como la gasolina y el gasoil, a pesar de que pasan varios procesos de filtrado, siempre contienen sedimentos que se acaban depositando en el fondo del depósito de combustible. Si se deja vaciar el tanque, muchos de estos sedimentos entrarán en el circuito de carburación ocasionando problemas de funcionamiento en el motor.

Conducción suave. Una conducción suave, evitando acelerones y frenazos innecesarios permitirá que la mecánica del motor, así como de otros elementos importantes del coche como la amortiguación o los frenos, sufra.

Revisar el nivel de los líquidos y el estado de las correas. Dos acciones que se pueden realizar de forma periódica y que permiten que el motor de un automóvil esté siempre en buen estado son la revisión de los niveles de los distintos líquidos, así como la supervisión del estado de las correas del motor.