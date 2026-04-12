Nadie lo vio venir y China pone sus ojos en la planta de Llobregat: Chery hará de Barcelona su centro de operaciones europeas

Chery es un fabricante de automóviles chino fundado en 1997 que actualmente es dueño de marcas como Omoda y Jaecoo, las cuales registraron unas ventas de 23.691 unidades entre ambas en 2025 en España, con un crecimiento interanual del 167%. Ahora, Chery ha creado un Centro de Operaciones Europeas y un Instituto de i+D en Cornellá de Llobregat, Barcelona, donde integrará la gestión operativa, el cumplimiento normativo, la coordinación de la cadena de suministro, las finanzas y los asuntos públicos. En un comunicado, ha dado a conocer que «es el primer centro regional de operaciones de Chery Auto en el extranjero, y que servirá como plataforma central para las actividades de la empresa en Europa».

Durante la inauguración, el presidente de Chery Auto Yin Tongyue, expresó: «Éste no es sólo un hito importante en la trayectoria global de Chery Auto, sino que también marca una nueva etapa en nuestro compromiso a largo plazo con Europa. Como empresa nacida en China y en crecimiento global, Chery Auto siempre ha apostado por la tecnología. Nuestro objetivo es construir una marca automotriz competitiva a nivel global, y detrás de cada logro está la confianza de nuestros usuarios en todo el mundo y el impulso continuo por mejorar nuestros productos y tecnologías».

Chery Auto inaugura el Centro de Operaciones Europeas en Barcelona

La apuesta de Chery va más allá del ámbito institucional. La compañía, que opera en España desde 2024 con modelos como el Omoda 5 y el Omoda E5, ha establecido una alianza estratégica con Ebro EV Motors para reactivar la histórica planta de la Zona Franca de Barcelona, antigua sede de Nissan hasta 2021. Esta fábrica ya ha comenzado el ensamblaje de vehículos bajo la marca Ebro, basados en modelos de Chery adaptados al mercado europeo, con perspectivas de crecimiento en los próximos años.

Según Zhu Shaodong, vicepresidente de Chery International y CEO para Europa, «la industria automotriz global avanza hacia nuevas energías y movilidad inteligente. Chery Auto seguirá desarrollando tecnologías adaptadas al mercado europeo, priorizando la sostenibilidad, la protección de datos y el cumplimiento normativo».

La decisión de ubicar el centro de operaciones en Cornellá de Llobregat sitúa a Barcelona como un punto estratégico dentro de la expansión europea de la compañía. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la integración del centro operativo con el núcleo de investigación y desarrollo. Esta combinación de capacidades permitirá una mejor adaptación a la normativa europea, una mayor velocidad de innovación y una respuesta más eficiente a las necesidades del mercado.

El centro de I+D de Chery en la provincia de Barcelona, se centrará en el desarrollo de producto, nuevas tecnologías y soluciones adaptadas específicamente al mercado europeo. Esta estrategia se enmarca en una tendencia creciente del sector automovilístico: integrar operaciones e innovación en un mismo ecosistema para reforzar la competitividad. Además, la compañía prevé impulsar el talento local y reforzar la colaboración con instituciones y centros tecnológicos, contribuyendo al desarrollo de un ecosistema industrial más avanzado y competitivo.

«Este centro es un símbolo de futuro y de compromiso con Cataluña y Europa. La automoción está cambiando rápido, con la digitalización, la electrificación y la innovación tecnológica, y proyectos como este nos colocan en la primera línea de la transformación», señaló Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña. Para Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, «tener el Centro de Operaciones y el Instituto de I+D de Chery Auto en la ciudad refuerza a Cornellà como un centro de innovación, genera empleo y atrae talento, además de fortalecer la economía local».

Marcas

Si bien el Grupo Chery ya es una de las compañías chinas de automoción más asentadas en España, con marcas como Omoda, Jaecoo y, en parte, Ebro, todavía tiene varios «ases bajo la manga». Uno de ellos es Lepas, una marca «premíum», cuya llegada España ya está confirmada, comenzando con el Lepas L8, un SUV de gran tamaño, y continuando con el Lepas L6.

Ahora es el turno del modelo más compacto de la gama: el Lepas L4, que llegará tanto en formato 100% eléctrico como en híbrido enchufable. Además, contará con un «un chip inteligente de alto rendimiento, que gestiona 17 funciones de asistencia a la conducción y 14 sistemas de seguridad activa» según explica la marca china, así como un asistente de voz multimodal o carga inalámbrica de 50W.

El Grupo Chery es el mayor exportador de automóviles de China desde hace más de dos décadas. Durante la inauguración del Centro de Operaciones Europeas y el Instituto de i+D, Zhu Shaodong, confirmó que «la experiencia que tenemos con España es muy buena, nos entendemos muy bien con los gobiernos y eso es muy importante. Hablamos el mismo lenguaje. Estamos muy contentos con el papel que ha desempeñado en su aterrizaje tanto Omoda como Jaecco, también Ebro, y por eso vamos a introducir también nuestra marca Lepas este año para cubrir nuevos segmentos del mercado».