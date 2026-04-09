Volvo cambia las reglas del juego con un motor de combustión de hidrógeno más potente que los eléctricos

Volvo Trucks ha iniciado las pruebas en carretera de sus camiones equipados con motores de combustión alimentados por hidrógeno, un paso que la compañía considera clave dentro de su estrategia hacia un transporte sin emisiones. El objetivo es avanzar en su desarrollo con vistas a un lanzamiento comercial antes de 2030. No se trata únicamente de explorar una nueva fuente de energía, sino de ofrecer una alternativa viable para el transporte pesado, especialmente en aquellos contextos donde la electrificación total aún presenta limitaciones.

Jan Hjelmgren, responsable de gestión de producto de Volvo Trucks, explica: «Las pruebas en carretera son un importante hito para nuestros camiones con motores de combustión de hidrógeno. Estoy convencido de que serán los mejores del sector, si nos fijamos en la eficiencia de combustible, la potencia, el par y la conducción. Los clientes podrán operar igual que con los camiones diésel. Nuestra experiencia con tecnología HPDI en más de 10.000 camiones de gas es una prueba sólida de su rendimiento».

El nuevo motor de combustión de hidrógeno de Volvo

La clave técnica reside en la tecnología HPDI (Inyección Directa de Alta Presión). Este sistema permite introducir una pequeña cantidad de combustible a alta presión antes de la combustión, facilitando la compresión necesaria para que el hidrógeno se encienda de forma eficiente. No se trata de una solución experimental para la compañía, ya que Volvo ya utiliza esta tecnología en sus camiones de gas GNL. Además, este motor se desarrolla a partir de la base de la cadena cinemática diésel, lo que se traduce en un comportamiento muy similar al de un camión convencional, pero con una reducción significativa de las emisiones de CO2.

Características

Entre sus características más destacadas se encuentra el uso de la tecnología HPDI de Cespira, además de un mayor alcance operativo que permitirá ampliar la distancia diaria de conducción. Asimismo, gracias a sus bajas emisiones de CO2, estos camiones se clasifican como “Vehículos de Cero Emisiones” según la normativa de la Unión Europea.

Por otro lado, el hidrógeno también se puede utilizar para alimentar camiones eléctricos de pila de combustible, en los que se genera electricidad a bordo y cuya única emisión por el tubo de escape es vapor de agua. En conjunto, esta estrategia busca alcanzar las emisiones netas cero mediante una combinación de tecnologías: motores eléctricos de batería, eléctricos de pila de combustible y motores de combustión que utilizan combustibles renovables.

«Vemos un gran potencial para los camiones con motor de combustión de hidrógeno y tendrán un papel importante en la transformación hacia un transporte de cero emisiones. Se necesitarán varias tecnologías para descarbonizar. Como fabricante global de camiones, ofrecemos una variedad de soluciones de descarbonización y ayudamos a nuestros clientes a elegir la mejor alternativa en función de la asignación de transporte, la infraestructura disponible y los precios de la energía verde», concluye Jan Hjelmgren.

Este enfoque se alinea con la estrategia global de la compañía. Volvo no centra su apuesta en una única tecnología, sino que desarrolla una hoja de ruta basada en tres pilares: camiones eléctricos, eléctricos de pila de combustible y motores de combustión que utilizan combustibles renovables. De hecho, la empresa ya ha entregado más de 5.000 camiones eléctricos en 50 países y afirma que estas unidades han superado los 170 millones de kilómetros en operaciones comerciales.

Transformación sostenible de flotas de vehículos pesados

La necesidad de un plan nacional que impulse la descarbonización del transporte pesado por carretera en España resulta clave, especialmente en un contexto en el que el país acumula cierto retraso y no logra seguir el ritmo marcado por la Unión Europea. Así lo ha señalado Faconauto durante la celebración del IV Observatorio del Vehículo Industrial, organizado junto a Fundación Repsol en el Repsol Technology Lab de Móstoles (Madrid).

Según los datos analizados por la patronal, España se sitúa muy por debajo de la media europea en todos los indicadores relacionados con la descarbonización del transporte pesado. Mientras que en la Unión Europea la cuota de camiones de cero emisiones alcanza el 3,6%, en España no llega al 1%, una diferencia notable si se compara con países como Suecia o Países Bajos, donde ya supera el 6%.

Uno de los principales obstáculos es la falta de infraestructura. De los más de 1.000 puntos de recarga públicos aptos para camiones pesados en Europa, solo 24 se encuentran en España, y apenas cuatro están actualmente operativos. En el caso del hidrógeno, la situación es aún más limitada, ya que no existe ninguna estación específica para este tipo de vehículos, mientras otros países europeos continúan avanzando en su despliegue.

En este contexto, la Unión Europea mantiene dos grandes objetivos: alcanzar la neutralidad climática en 2050 y reducir en un 45% las emisiones de CO2 de los nuevos camiones y autobuses en 2030 respecto a los niveles de 2019, lo que sitúa a España ante un desafío inmediato.