La DGT y el BOE coinciden: los cortes de tráfico que va a haber en estas 6 comunidades el 12 de agosto

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse total de Sol en España, uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. De hecho, será el primer eclipse total que se podrá ver desde la Península Ibérica en más de un siglo, cruzándola de oeste a este y pasando por numerosas capitales de provincia: Bilbao, Burgos, Castellón de la Plana, Cuenca, Guadalajara, La Coruña, León, Lleida, Logroño, Lugo, Oviedo, Palencia, Palma, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, València, Vitoria-Gasteiz, Zamora, Zaragoza. En este contexto, la DGT ha publicado la «Resolución de medidas especiales de regulación de tráfico para 2026» con motivo del eclipse del 12 de agosto, que comenzará a las 19:30 horas.

«Con motivo del trío de eclipses de Sol que de manera consecutiva tendrán lugar en España, (2026, 27 y 28), y la trascendencia que estos eventos representan, además de los retos que también plantean, tanto a nivel de turismo, transportes, logísticos a muy diversos niveles, como educativos y de divulgación, la Comisión Nacional de Astronomía ha creado el grupo de trabajo denominado Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses. Su cometido es desarrollar y coordinar las actividades que estos eclipses llevan asociados, así como actuar de enlace con los diferentes estamentos y organismos que, desde muy diversos sectores, se verán implicados durante estos tres años y también en el tiempo que media hasta los mismos», detalla la Federación de Asociaciones Astronómicas de España.

La DGT se prepara para el eclipse del 12 de agosto

A cuatro meses del eclipse solar total, las plataformas de reservas como Booking.com y Airbnb reflejan una presión sin precedentes sobre los alojamientos turísticos en provincias como León, con tarifas que oscilan entre los 203 y los 21.172 euros por noche. Según los datos publicados por las principales páginas de reservas, un apartamento completo de seis dormitorios en el centro de León tiene un precio 21.172 euros la noche del 12 de agosto. Incluso hay un hostel donde una cama en habitación compartida vale 4.605 euros.

Mientras, desde la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) señalan que la previsión de pernoctaciones para el 12 de agosto apunta a un ll»eno técnico en todos los hoteles de Castellón». Por otro lado, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur) afirman que también «se espera una muy buena ocupación y una gran afluencia».

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 está provocando un auténtico boom turístico en España, lo que ha obligado a la DGT a tomar medidas especiales para gestionar el tráfico y garantizar la seguridad en las carreteras. Se esperan más de un millón de turistas adicionales, al tiempo que diversas instituciones están organizando actividades científicas y de observación.

«Se incluyen medidas especiales de regulación del tráfico en las carreteras de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana con motivo del incremento de desplazamientos previstos para observar el eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto y en el que numerosas zonas de España están muy bien posicionadas para contemplarlo», detalle el organismo dirigido por Pere Navarro.

Observación

En España, el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será visible de forma total en varias ciudades, y la duración varía según el lugar. En Bilbao, tendrá lugar a las 20:27 horas, con 32 segundos de duración, mientras que en Burgos se extenderá de 20:28 a 20:30 horas, durante 1 minuto y 45 segundos. Castellón de la Plana lo experimentará entre las 20:31 y las 20:32 horas, con 1 minuto y 34 segundos, y La Coruña lo verá de 20:27 a 20:28 horas, con 1 minuto y 14 segundos. León vivirá el fenómeno entre las 20:28 y 20:29 horas, con 1 minuto y 44 segundos, Logroño de 20:28 a 20:29 horas, durante 1 minuto y 21 segundos, y Lugo entre 20:28 y 20:29 horas, con 1 minuto y 22 segundos.

Oviedo registrará el eclipse entre las 20:27 y 20:28 horas, durante 1 minuto y 48 segundos, mientras que Palma de Mallorca lo tendrá de 20:31 a 20:32 horas, con 1 minuto y 36 segundos. Santander disfrutará del fenómeno entre las 20:26 y 20:27 horas, con 1 minuto y 4 segundos, y Vitoria de 20:27 a 20:28 horas, con 1 minuto y 5 segundos. Finalmente, Zaragoza lo verá de 20:28 a 20:30 horas, durante 1 minuto y 25 segundos, y Zamora, aunque más breve, entre las 20:30 y 20:31 horas, con sólo 14 segundos de duración.

Observar el Sol siempre conlleva riesgos, ya que la radiación que emite, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, puede dañar seriamente la vista e incluso causar ceguera. Por eso, nunca se debe mirar directamente, ni con prismáticos, cámaras o telescopios, aunque lleven filtros caseros, porque la retina puede quemarse sin que se note.

Esto también aplica durante un eclipse parcial o anular, ya que incluso un pequeño porcentaje de la superficie solar emite suficiente luz para causar daño. Para observarlo con seguridad, lo mejor son las gafas de eclipse certificadas, que se venden en tiendas especializadas o planetarios. Los filtros profesionales también son seguros porque reducen la luz visible y bloquean las radiaciones más peligrosas.