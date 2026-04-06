Colas para comprar el exclusivo motor para bicicletas eléctricas: sólo 3000 unidades y hasta 700W de potencia

Polini E P3+ EVO2, un nuevo motor para bicicletas eléctricas de la firma italiana Polini, ha llegado al mercado con unas características muy destacadas: 105 Nm de par y picos de hasta 700 W. Sólo hay 3.000 unidades a la venta y, gracias a un nuevo firmware, es posible personalizar por completo los diferentes modos de asistencia del motor desde la aplicación del fabricante, la cual se integra al 100% con la plataforma Strava. Asimismo, «el nuevo Bluetooth integrado permite usar los nuevos mandos inalámbricos para MTB y Road & Gravel, mejorando la ergonomía, la limpieza del manillar y la libertad de diseño para los fabricantes», destaca Polini.

Se trata de una edición limitada con un acabado exclusivo color Grafito y tornillería realizada en Ergal Total Black. La firma italiana ha unificado a 137 mm la distancia entre ejes de los pedales (Q Factor) en toda la gama de motores de Polini aprovechando el lanzamiento de este modelo para bicicletas eléctricas, lo que permite reducir la anchura del pedaleo. A esto hay que sumar «una refrigeración más eficiente permite que la electrónica funcione en condiciones óptimas, garantizando un rendimiento constante incluso en usos intensivos».

El nuevo motor para bicicletas eléctricas de Polini

Polini Motori presenta E-P3+ EVO2, la nueva evolución de la plataforma e-bike E-P3+. En cuanto al diseño, los cárteres laterales completamente rediseñados mejoran la disipación térmica. De este modo, una refrigeración más eficiente permite que la electrónica funcione en condiciones óptimas, garantizando un rendimiento constante incluso en usos intensivos. Asimismo, la serie Polini E-P3+ EVO2 incorpora un diseño estético renovado y distintivo, con acabado exclusivo en color grafito y tornillería completa en ergal Total Black, logrando un motor elegante, técnico y contemporáneo.

Por otro lado, el corazón tecnológico del motor E-P3+ EVO2 es una nueva placa electrónica desarrollada para ofrecer mayor capacidad de cálculo, rapidez de respuesta y flexibilidad de gestión en las bicicletas eléctricas. Además, el sistema incorpora una BIOS actualizable mediante app, mientras que el firmware introduce la gestión de la rueda fónica, mejorando la precisión en la lectura de la velocidad y la suavidad de la entrega incluso en condiciones exigentes. A esto se suma el nuevo puerto USB-C, que adopta un estándar moderno para la diagnosis y la interacción con el sistema.

En el apartado digital, la app Polini e-bike amplía sus funciones con novedades importantes. Por ejemplo, incluye bloqueo electrónico para proteger el motor contra usos no autorizados, registro de rutas con carga automática en Strava e integración de datos de uso, así como registro de usuarios como base para futuros desarrollos. También permite la personalización de mapas del motor, adaptando su comportamiento al estilo de conducción y al tipo de recorrido.

Además, la conectividad inalámbrica mediante Bluetooth integrado permite utilizar nuevos mandos inalámbricos para MTB y Road & Gravel. Esto mejora la ergonomía, mantiene el manillar más limpio y ofrece mayor libertad de diseño para los fabricantes.

En cuanto a la mecánica, está fabricada en Italia y se ha perfeccionado respecto a modelos anteriores. En este sentido, la distancia entre ejes de los pedales se ha unificado a 137 mm en toda la gama, lo que reduce la anchura del pedaleo y aumenta la libertad de diseño sin comprometer eficiencia, fiabilidad ni prestaciones.

La gama de motores e-bike incluye diferentes versiones: E-P3+ y ST con 80 Nm y 600 W, GP con 90 Nm y 650 W, y MX con 105 Nm y 700 W, ofreciendo así soluciones adaptadas a distintos niveles de exigencia. Para 2026, Polini Motori ha optado por una producción limitada a un máximo de 3.000 unidades, todas numeradas.

«Todos los motores E-P3+ cuentan con una red de asistencia técnica directa de Polini activa en toda Europa, diseñada para garantizar soporte tanto a fabricantes como a usuarios finales. Además, se está ampliando la red con socios seleccionados fuera de Europa. Los recambios están disponibles incluso después del período de garantía, lo que permite una gestión completa del mantenimiento del motor».

Perspectivas de futuro

El factor más decisivo para el desarrollo de las bicicletas eléctricas en los próximos años es la mejora de las baterías, tanto en lo que respecta a la velocidad de carga como a la capacidad y densidad energética. Respecto a la durabilidad, la batería de una bicicleta eléctrica debería mantener al menos el 70% de su capacidad durante un recorrido de entre 10.000 y 25.000 kilómetros. En este contexto, las baterías de estado sólido se encuentran en etapa de desarrollo, mientras que algunos fabricantes ya han implementado en sus vehículos de movilidad personal baterías con ánodos de silicio.

Por otro lado, las bicicletas eléctricas impulsadas por hidrógeno podrían suponer un gran salto cualitativo tanto en la sostenibilidad como en la eficiencia energética. En lugar de baterías convencionales, utilizan una pila de combustible que genera electricidad a partir de hidrógeno, emitiendo solo vapor de agua. Esto permite recargas muy rápidas y mayor autonomía. Sin embargo, su desarrollo aún es limitado debido al coste y a la escasa infraestructura.