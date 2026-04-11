Motor de propulsión trasera de 228 CV y autonomía de 460 km: BYD rompe el mercado con el SEAL 2026 que ya está en España

BYD ha apostado por reforzar su posición en el competitivo mercado de las berlinas eléctricas con el BYD SEAL 2026, que ofrece una experiencia de conducción segura y fiable, respaldada por la garantía de ocho años o 250.000 km de su Blade Battery, lo que aporta tranquilidad en cada trayecto. Este modelo ha obtenido 5 estrellas en las pruebas de Euro NCAP, reflejando sus altos estándares de protección para ocupantes y su avanzada tecnología de seguridad.

Además, destaca por su diseño inspirado en el entorno marino, con una estética deportiva y un frontal en forma de «X», reconocimiento que le ha valido el iF Design Award por su innovación y estilo. En España, el precio de venta del BYD SEAL 2026 parte de 34.455 € con tres versiones: Comfort, Design y Excellence AWD, con hasta 570 kilómetros de autonomía.

BYD SEAL 2026

#SEAL06GT, #CochesEléctricos, #ElectricCars, #creatorsearchinsights ♬ Futuristic Machine – Critical Failure In Dimension @pilotgt2024 BYD SEAL 06 GT 2026: El eléctrico que carga en 18 minutos 🔥 Te presento el BYD SEAL 06 GT 2026, el hatchback eléctrico que llega para redefinir el segmento con su combinación ideal de diseño, potencia y tecnología de punta. Con su estética inspirada en el océano, el Seal 06 GT presume líneas aerodinámicas que cortan el viento con elegancia. Sus 4.6 metros de longitud, faros LED en forma de gota y un portón trasero tipo fastback le dan una presencia deportiva y juvenil. El techo panorámico y las llantas de 19 pulgadas completan su look premium. ¿Preocupado por la autonomía? Con su batería LFP de 73 kWh, alcanza hasta 605 kilómetros según el ciclo CLTC. Y gracias a su plataforma de 800V, puedes cargar del 30 al 80% en solo 18 minutos con carga rápida DC. En su versión RWD de un solo motor, entrega 215 caballos de fuerza y acelera de 0 a 100 km/h en 7.5 segundos. Pero si buscas más emoción, la versión AWD con doble motor despliega 416 caballos de potencia y 510 Nm de torque, lanzándote de 0 a 100 en impresionantes 4.9 segundos. Por dentro, te recibe un habitáculo moderno con pantalla táctil giratoria de 15.6 pulgadas, cluster digital de 10.25 pulgadas, sistema de sonido Dynaudio, asientos deportivos con calefacción y ventilación, iluminación ambiental y un espacio de 2.8 metros entre ejes para máxima comodidad. La versión AWD 550 no solo te da ese sprint deportivo, sino también control total en cualquier condición de manejo gracias a sus amortiguadores FSD de ajuste variable. Todo esto desde aproximadamente $18.900 dólares en su versión base, llegando hasta cerca de $28.000 dólares en las versiones más equipadas. #BYD

El BYD SEAL 2026 destaca, en primer lugar, por su gran practicidad, ya que combina un maletero trasero de 485 litros con un compartimento delantero adicional de 72 litros, lo que permite adaptar el espacio de carga a diferentes necesidades. Además, incorpora tecnología de acceso inteligente mediante smartphone y NFC, de modo que es posible desbloquear el vehículo y gestionar funciones como la climatización a distancia de forma sencilla y cómoda.

En cuanto a sus dimensiones, el modelo ofrece proporciones equilibradas con 4.800 mm de longitud, 1.875 mm de anchura y 1.460 mm de altura, lo que, junto a una distancia entre ejes de 2.920 mm, se traduce en mayor estabilidad, confort y una conducción más precisa. Asimismo, su diseño exterior se complementa con faros LED avanzados en forma de doble “U”, que no solo mejoran la visibilidad nocturna, sino que también aportan un estilo moderno y distintivo.

Por otro lado, el interior está orientado a la experiencia del conductor, ya que integra una pantalla táctil de 15,6″ que centraliza el control de navegación, entretenimiento y aplicaciones. A esto se suma un techo panorámico que aporta mayor luminosidad y sensación de amplitud, así como asientos deportivos eléctricos con calefacción que incrementan el confort en todo tipo de trayectos.

Del mismo modo, el sistema de sonido Dynaudio Premium con 12 altavoces ofrece una experiencia envolvente, mientras que el selector de marchas electrónico mejora la ergonomía y contribuye a una conducción más fluida y minimalista. En cuanto al rendimiento, el BYD SEAL combina un motor de 390 kW (530 CV) con tracción total AWD, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos, lo que refuerza su carácter deportivo.

Por otra parte, la carga resulta eficiente gracias a la capacidad de recargar del 30% al 80% en unos 25 minutos con carga rápida de 150 kW, mientras que en el ámbito doméstico el cargador de 11 kW permite una recarga nocturna cómoda y segura. A su vez, la seguridad se apoya en la Blade Battery, que ofrece gran estabilidad térmica, resistencia a impactos y mayor durabilidad, mejorando además la rigidez estructural del vehículo.

Finalmente, la eficiencia global del sistema se refuerza con la plataforma e-Platform 3.0 y la tecnología CTB, que integran la batería en el chasis para optimizar espacio y seguridad, mientras que sistemas como iTAC mejoran la tracción en tiempo real. Además, el Head-Up Display reduce distracciones al proyectar información clave en el parabrisas, y la bomba de calor incrementa la eficiencia energética al reutilizar el calor residual, garantizando así un rendimiento estable incluso en condiciones climáticas adversas.