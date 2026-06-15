La Ertzaintza descubre un uso inesperado de la baliza V16 que puede ayudar a los conductores

La baliza V16 hizo su aparición este año 2026 para sustituir a los triángulos tradicionales de emergencia, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y evitar que los conductores pongan en peligro su vida al abandonar el vehículo en la carretera por alguna situación de riesgo. Aunque, la Ertzaintza ha puesto de manifiesto un uso adicional de este dispositivo que podría ser clave para muchos conductores. Una normativa que obliga a seguir contactando con el 112 o con los servicios de asistencia en caso de avería o accidente, la activación de la baliza V16 conectada se encarga de enviar automáticamente la ubicación del vehículo a los centros de gestión del tráfico o a través de la plataforma de la DGT 3.0.

¿En qué consiste esta ayuda?

Según recalca la Ertzaintza, esta conectividad permite detectar situaciones en las que algunos conductores necesitan ayuda urgente. Por ejemplo, uno de los casos más llamativos fue el de una persona mayor que se desorientó mientras circulaba por caminos secundarios y logró ser localizada al activar la baliza V16. La señal permitió localizar el vehículo y movilizar a las autoridades para asistirle. Esto conduce a la idea original de la baliza V16, es decir, que la activación del dispositivo pueda ofrecer una respuesta rápida de los servicios de emergencia. Además, la DGT descartó automatizar ese proceso y mantiene la obligación de llamar al 112.

¿Cómo funciona la baliza V16?

Las balizas homologadas poseen sistemas de geolocalización y conectividad que permiten informar sobre la posición del vehículo cuando se activan. La información llega a los organismos de gestión del tráfico, que pueden validar la incidencia y advertir al resto de usuarios de la vía a través de paneles informativos y aplicaciones de navegación compatibles, pero las autoridades recuerdan que la baliza no sustituye la llamada a emergencias. Por ello, la función principal de la baliza V16 es señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado y mejorar la seguridad de todos los usuarios en la carretera.

Una tecnología nueva y en desarrollo

El estudio de la baliza V16 durante los últimos meses de su implantación abre el debate sobre las nuevas posibilidades para este sistema. La capacidad de transmitir la ubicación en tiempo real podría resultar útil en el futuro para mejorar la asistencia a conductores en situaciones de emergencia o desorientación, sobre todo en zonas poco transitadas. La Ertzaintza enfatiza en la importancia de llevar una baliza homologada y darle un uso correcto, ya que desde hace seis meses es el único sistema de preseñalización autorizado en las carreteras españolas siendo de 80 euros como mínimo la multa a pagar por no llevarla y no estar homologada.