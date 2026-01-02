Esta es la web que muestra en tiempo real dónde están activadas las balizas V16 en España

Las balizas V16 ya no son solo un dispositivo de emergencia pensado para sustituir a los triángulos, también son una fuente constante de datos. Existe una web que permite ver, en tiempo real, dónde hay balizas V16 activadas en España, dando un escenario bastante fiel de lo que está ocurriendo en ese mismo momento en las carreteras.

Muestra incidencias reales, no estimaciones

La web mapabalizasv16.es muestra un mapa dinámico con puntos repartidos por todo el país. Cada icono corresponde a una baliza V16 conectada que ha sido activada por un conductor tras una avería, un accidente o cualquier incidencia que le ha obligado a detenerse.

Son datos reales, generados en el mismo momento en el que se enciende el dispositivo. Eso permite ver de un vistazo cuántas incidencias hay activas, en qué zonas se concentran y cómo cambia la situación según la hora del día o el volumen de tráfico.

Cómo funcionan las balizas V16 conectadas

Cuando una baliza V16 homologada se activa, envía automáticamente su ubicación a la plataforma DGT 3.0, el sistema digital de gestión del tráfico de la Dirección General de Tráfico. Todo ocurre de forma automática, sin que el conductor tenga que usar el móvil ni realizar ninguna acción adicional.

Esa información se integra en los sistemas de tráfico y puede utilizarse para avisar a otros conductores, alimentar paneles informativos o mejorar la gestión de incidencias. El mapa que muestra esta web es, básicamente, una representación visual de ese flujo de datos en tiempo real.

Por qué este mapa es ya importante

Desde ayer 1 de enero de 2026, las balizas V16 conectadas serán el único sistema legal de preseñalización de peligro en España. En todo caso, los triángulos podrán seguir utilizándose tras las últimas notificaciones de la DGT en esta materia.

Este tipo de mapas ayudan a entender que las balizas V16 no son solo una luz intermitente. Cada vez que se activa genera un dato útil que contribuye a mejorar la seguridad vial y a reducir riesgos secundarios, como alcances o atropellos en zonas de baja visibilidad.

Más transparencia sobre lo que ocurre en carretera

Hasta ahora, la información sobre incidencias dependía casi siempre de apps de navegación o comunicados oficiales. Este mapa permite ver de forma directa cuántas balizas V16 están activas y dónde.

También sirve para poner contexto a muchas situaciones habituales. La mayoría de activaciones no responden a grandes accidentes, sino a averías comunes, pinchazos o problemas mecánicos que se producen a diario en todo tipo de vías, desde autopistas hasta carreteras secundarias.

Cada vez que un conductor enciende una baliza V16, deja un rastro digital. Ese rastro, visible en mapas como este, es la base de un nuevo modelo de gestión del tráfico. Recuerda que los datos que se envían lo hacen de forma anónima, dejando solo constancia de la incidencia en carretera.