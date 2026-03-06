Project Motoko: probé los auriculares con cámaras e inteligencia artificial que quieren convertirse en tu asistente personal

Durante mi visita al stand de Qualcomm en el MWC 2026 de Barcelona me encontré con uno de esos proyectos que te hacen pensar en cómo será la tecnología dentro de unos años. En una zona dedicada a demostraciones experimentales, Razer mostraba Project Motoko, una propuesta que mezcla auriculares, cámaras e inteligencia artificial para crear un asistente que entiende lo que está ocurriendo a tu alrededor.

La demostración estuvo dirigida por Pedro Manuel Ollero, Senior PR Specialist Iberia que explicó con bastante claridad la idea detrás del proyecto y mostró algunos ejemplos prácticos de lo que puede hacer esta tecnología cuando se combina con inteligencia artificial avanzada.

Cómo funciona Project Motoko

El planteamiento de Project Motoko es sencillo de entender. El dispositivo integra cámaras en primera persona colocadas a la altura de los ojos que captan exactamente lo mismo que está viendo el usuario en cada momento. A eso se suman micrófonos que escuchan el entorno y un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar toda esa información.

Con esos datos, el sistema puede interpretar lo que ocurre alrededor y responder por audio directamente en los auriculares. En lugar de sacar el móvil y abrir una aplicación, el usuario puede simplemente preguntar o recibir ayuda en tiempo real.

Lo interesante es que la inteligencia artificial no trabaja a ciegas, como ocurre con un asistente de voz tradicional. Aquí tiene contexto visual, lo que permite respuestas mucho más útiles y precisas.

Ejemplos prácticos que muestran su potencial

Durante la demostración pudimos ver algunos ejemplos bastante ilustrativos de cómo podría utilizarse esta tecnología en el día a día. Uno de los casos más claros es el de un viaje al extranjero. Imagina que entras en una cafetería en Japón y la carta está completamente en japonés. Las cámaras del sistema pueden analizar el menú y la inteligencia artificial es capaz de traducirlo y explicarte qué aparece en la carta, incluso sugerirte cuáles pueden ser los cafés que más te pueden gustar según tus preferencias.

Otro ejemplo que mostraron estaba relacionado con videojuegos. En una de las pantallas aparecía un inventario del juego Minecraft lleno de objetos y materiales. Al analizar la imagen, la inteligencia artificial podía identificar lo que había en pantalla y sugerir qué construcciones se podían realizar con esos recursos.

En ese caso, la IA no solo reconoce los objetos del inventario, también interpreta su utilidad dentro del juego y propone ideas sobre lo que se puede construir a partir de ellos. Este tipo de interacción demuestra hasta qué punto la inteligencia artificial puede convertirse en una especie de asistente permanente que entiende el contexto visual en el que te encuentras.

Una plataforma abierta de inteligencia artificial

Otro aspecto interesante del proyecto es que no depende de un único sistema de inteligencia artificial. Según explican desde Razer, Project Motoko puede conectarse a diferentes plataformas de IA como OpenAI, Gemini o Grok.

La idea es que el usuario pueda elegir el motor de inteligencia artificial que prefiera o que mejor se adapte a cada tarea. De esta forma, el dispositivo se convierte más en una plataforma abierta que en un producto cerrado. Todo el sistema funciona sobre hardware basado en Snapdragon de Qualcomm, que es el encargado de gestionar el procesamiento de audio, imagen y conexión con los diferentes modelos de inteligencia artificial.

Un concepto que anticipa la próxima generación de asistentes

Por ahora Project Motoko sigue siendo un concepto. No es un producto que vaya a llegar inmediatamente al mercado, pero sí muestra con bastante claridad hacia dónde puede evolucionar la inteligencia artificial en los próximos años.

La idea de llevar un asistente que ve lo mismo que tú y que puede ayudarte en tiempo real abre un abanico enorme de posibilidades. Desde traducir textos en cualquier idioma hasta explicar lo que estás viendo o ayudarte a resolver tareas complejas sin necesidad de usar el móvil.

Después de ver la demostración en el MWC, queda la sensación de que estamos ante una tecnología que todavía necesita madurar, pero que apunta a una forma completamente diferente de interactuar con la inteligencia artificial. En lugar de acudir a ella a través de una pantalla, la IA pasa a acompañarte mientras te mueves por el mundo.