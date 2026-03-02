Barcelona vuelve a situarse en el epicentro mundial de la tecnología con el arranque del MWC 2026, una edición marcada por el dominio absoluto de la inteligencia artificial en prácticamente todos los anuncios. Desde los discursos institucionales hasta las presentaciones de producto, el mensaje es inequívoco, la próxima gran transformación digital estará impulsada por sistemas capaces de aprender, anticiparse y automatizar procesos en tiempo real.

El Mobile World Congress ha abierto oficialmente sus puertas en el recinto de Fira Gran Via con presencia de autoridades nacionales y directivos de las principales compañías del sector. El eje, que ya comenzó en ediciones anteriores es la de los dispositivos y redes que entienden mejor al usuario y toman decisiones de forma inteligente.

La inteligencia artificial lo impregna todo

Si en años anteriores la IA aparecía como una función destacada extra, este año se convierte en la base sobre la que se construyen los nuevos servicios. Fabricantes y operadores están mostrando soluciones donde la inteligencia artificial actúa como cerebro que coordina dispositivos, gestiona datos y optimiza recursos.

Uno de los grandes mensajes del MWC 2026 es que la IA ya no vive exclusivamente en la nube. Cada vez más compañías apuestan por el procesamiento local en el propio dispositivo, lo que permite respuestas más rápidas y mayor control sobre la privacidad. Esta combinación entre potencia en el terminal y soporte en servidores remotos marca el nuevo equilibrio tecnológico.

También se insiste en el papel de la IA en las redes. Los sistemas inteligentes permiten ajustar el tráfico en tiempo real, priorizar servicios críticos y mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras. La evolución del 5G avanzado y las primeras demostraciones de tecnologías que apuntan al 6G giran alrededor de esa capacidad de gestión automatizada.

Ecosistemas conectados y nuevos servicios

Otro de los ejes del congreso es la integración entre dispositivos. El smartphone sigue siendo el centro, pero ahora actúa como nodo dentro de un ecosistema más amplio que incluye coche, hogar, wearables y servicios digitales. La idea es ofrecer experiencias continuas, donde la información fluya sin fricciones entre plataformas.

Varias marcas están presentando soluciones que conectan móvil, electrodomésticos y sistemas de movilidad bajo una misma capa de inteligencia artificial. El objetivo es simplificar tareas cotidianas, automatizar rutinas y ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en hábitos reales de uso.

La seguridad y la privacidad también han tenido protagonismo. Ahora que la IA gana peso, las compañías subrayan la necesidad de transparencia en el tratamiento de datos y en el funcionamiento de los algoritmos.

Mucho más que smartphones

El MWC 2026 se consolida como escaparate global de infraestructura, ciberseguridad, soluciones empresariales y aplicaciones industriales. Se han mostrado casos de uso vinculados a la gestión de emergencias, la industria conectada y el transporte inteligente.

La robótica y la automatización también forman parte del programa, con demostraciones que conjugan sensores avanzados, conectividad ultrarrápida y modelos de aprendizaje automático. Aunque muchas de estas propuestas todavía están en fase de desarrollo, anticipan el tipo de servicios que podrían llegar al mercado en los próximos años.

Impacto económico y proyección internacional

El congreso volverá a reunir a decenas de miles de profesionales de todo el mundo, reforzando la posición de Barcelona como capital tecnológica durante estos días. El impacto económico en la ciudad es superior a los 500 millones de euros. El arranque del MWC 2026 demuestra que la industria ha entrado en una nueva fase en la que la inteligencia artificial es el pilar sobre el que se construyen dispositivos, redes y servicios.