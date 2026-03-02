He probado el eufy C28 Omni y esto es lo que realmente ofrece en casa

El eufy C28 Omni es de esos dispositivos que, cuando los sacas de la caja, ya intuyes que no estás ante un simple robot. Solo viendo la base, grande y contundente, entiendes que aquí no se trata únicamente de aspirar, sino de automatizar casi todo el proceso de limpieza. Previo a su lanzamiento, lo he estado utilizando como equipo principal en casa y la diferencia frente a modelos más básicos se nota desde el primer día, sobre todo en lo poco que tienes que intervenir.

Características técnicas el eufy C28 Omni

Modelo eufy C28 Omni Robot Aspirador Potencia de succión 15.000 Pa Sistema de fregado Mopa con rodillo autolimpiante HydroJet Estación Omni 5 en 1 (vaciado automático, lavado de rodillo, rellenado de agua, secado con aire caliente y recogida de aguas residuales) Cepillo principal DuoSpiral antienredos Navegación iPath 2.0 con detección y evitación de obstáculos Mapeo inteligente Sí, con división de habitaciones y zonas restringidas Control por app Sí, con programación de rutinas y ajuste de potencia y nivel de agua Función para mascotas Optimizado para recoger pelo y caspa animal

Estación Omni que marca la diferencia

La gracia del eufy C28 Omni está en su estación Omni 5 en 1. No es solo un punto de carga: vacía el depósito de polvo automáticamente, lava el rodillo de la mopa, rellena el agua limpia, recoge el agua sucia y además seca con aire caliente. En la práctica, eso significa que durante días no tienes que tocar nada. Te olvidas de vaciar el robot cada dos jornadas y también de limpiar a mano el sistema de fregado.

A eso se suma la mopa con rodillo autolimpiante HydroJet. Mientras friega, el rodillo se limpia en tiempo real, lo que evita que esté arrastrando suciedad de una habitación a otra y esto me ha parecido clave. No es el típico fregado que humedece el suelo y poco más. Aquí hay una sensación de limpieza constante y sin pausas.

Lo he puesto a trabajar en mi vivienda con suelo duro en casi todas las habitaciones y una alfombra en el salón. El primer mapeo lo hizo rápido y con bastante precisión. El sistema iPath 2.0 se mueve con soltura incluso con poca luz o debajo de muebles, detectando obstáculos y evitando choques innecesarios. No va a ciegas, se nota que “entiende” el espacio.

Aspira con contundencia y friega con sentido

En aspirado no se queda corto. Sus 15 000 Pa de succión se notan. Recoge polvo fino, migas, restos más gruesos y, algo importante en mi caso, pelo. Si tienes mascotas, aquí hay un punto diferencial: el cepillo principal DuoSpiral está diseñado para evitar enredos. Después de varias limpiezas, no he tenido que estar cortando pelos atascados cada dos por tres, algo que sí me ha pasado con otros robots.

En alfombras aumenta automáticamente la potencia y se aprecia. No deja esa sensación de “ha pasado por encima pero no ha hecho nada”. Ves resultados reales en el depósito.

El fregado, por su parte, me ha convencido para el mantenimiento diario. No sustituye una limpieza profunda puntual, pero mantiene el suelo en muy buen estado. El acabado no es simplemente húmedo, hay sensación de suelo limpio. Y el hecho de que el rodillo se limpie solo y luego se seque en la base evita malos olores y acumulación de suciedad.

La app es clara y no da rodeos

La aplicación es directa y fácil de usar. Puedes dividir habitaciones, elegir zonas concretas, ajustar la potencia de succión o el nivel de agua y crear rutinas distintas según el día. Yo lo he configurado para que haga una pasada ligera diaria y una más intensa el fin de semana, y cumple exactamente lo que programas. También te avisa cuando toca rellenar agua o vaciar el depósito de aguas residuales. No tienes que estar pendiente, el sistema te lo pone fácil.

Ruido y uso real en el día a día

En modo estándar el ruido es asumible. Cuando activa la máxima potencia se oye más, y la base al vaciar el polvo hace un pico sonoro breve, pero dura pocos segundos. En el uso cotidiano no me ha resultado molesto.

Después de varias semanas utilizándolo casi a diario, la sensación es que el eufy C28 Omni está pensado para quien quiere reducir al mínimo la intervención manual. No es solo que aspire y friegue, es que gestiona buena parte de su propio mantenimiento y lo hace con potencia de verdad.

Yo lo he dejado programado y simplemente trabaja. Y cuando llegas a casa y el suelo está limpio sin haber movido un dedo, entiendes por qué este tipo de robots marcan la diferencia. El dispositivo tiene un precio de 699,99 euros.