YouTube pone fin a uno de sus trucos más usados para escuchar vídeos sin pagar

De siempre, muchos usuarios han encontrado formas alternativas de usar la reproducción en segundo plano de YouTube sin pasar por caja. Bastaba con acceder desde el navegador, activar la versión de escritorio o reproducir el contenido desde una pestaña concreta para seguir escuchando vídeos con la pantalla apagada. Esa vía tiene los días contados.

Google confirma el cierre del “truco” del navegador

Google ha confirmado oficialmente que va a cerrar los vacíos que permitían usar la reproducción en segundo plano sin suscripción, según recoge el medio GSMArena. La compañía reconoce que estos comportamientos no estaban pensados para el uso gratuito del servicio y que se corregirán de forma progresiva.

El cambio afecta sobre todo a quienes utilizan YouTube desde el navegador móvil, tanto en Android como en iOS, y no desde la app oficial. En muchos casos, bastaba con forzar el modo escritorio o mantener la reproducción activa desde los controles del sistema para seguir escuchando música, podcasts o charlas largas con el móvil bloqueado.

Qué va a dejar de funcionar exactamente

La medida no introduce una función nueva, sino que elimina accesos no previstos. Cuando estos ajustes entren en vigor, YouTube dejará de reproducir el audio en segundo plano si el usuario no tiene una suscripción activa a YouTube Premium, independientemente de si accede desde la app o desde el navegador.

Esto supone que, al apagar la pantalla o cambiar de aplicación, el vídeo se detendrá automáticamente. Un comportamiento que ya era habitual en la app oficial, pero que hasta ahora podía esquivarse desde el navegador móvil con relativa facilidad.

YouTube Premium gana peso como servicio de pago

Desde el punto de vista de Google, el movimiento es coherente con su estrategia. La reproducción en segundo plano es uno de los principales reclamos de YouTube Premium, junto a la eliminación de anuncios y la descarga de vídeos para verlos sin conexión.

Cerrar estas vías gratuitas refuerza el valor de la suscripción y reduce el uso “no autorizado” de funciones avanzadas. No es casualidad que esta decisión llegue en un momento en el que YouTube está endureciendo también su postura frente a los bloqueadores de anuncios.

Un cambio que afecta a hábitos muy extendidos

Para muchos usuarios, especialmente quienes utilizan YouTube como plataforma musical o de contenido hablado, esta función era clave. Vídeos largos, entrevistas, documentales o listas de reproducción se consumen habitualmente con el móvil en el bolsillo, no con la pantalla encendida. El impacto será mayor entre quienes usaban YouTube como sustituto de servicios de música o podcasts, aprovechando esos trucos del navegador para evitar el pago mensual.

Cuándo llegará el cambio

Google no ha dado una fecha concreta para la aplicación definitiva del bloqueo, pero sí ha confirmado que el cierre será progresivo. Algunos usuarios ya han empezado a notar que los métodos habituales dejan de funcionar, mientras que otros todavía mantienen el acceso temporalmente. Como suele ocurrir con este tipo de ajustes, el despliegue será gradual y dependerá de región, navegador y versión del sistema operativo.

Una tendencia clara en la plataforma

Este movimiento encaja con una tendencia clara en YouTube, la de limitar cada vez más el uso gratuito de funciones avanzadas. Primero fueron los anuncios, luego las restricciones a los bloqueadores y ahora el cierre de atajos para la reproducción en segundo plano. Para el usuario, el mensaje es claro: determinadas comodidades pasan definitivamente a formar parte del modelo de suscripción.