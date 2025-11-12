YouTube lanzará en Reino Unido su primera inteligencia artificial (IA) conversacional, lo que permitirá a los usuarios hablar e interactuar con algunos de los vídeos de la plataforma, según ha anunciado la compañía. Esta herramienta hará posible que la audiencia pueda «preguntar, resumir y practicar conocimientos» en aquellos videos que sean «educativos».

En ese sentido, la plataforma afirma que esta nueva tecnología que va a implementar permite «entender un concepto en un vídeo» sin necesidad de interrumpir su reproducción. «La herramienta de IA conversacional de YouTube permite a los miembros Premium hacer preguntas y obtener respuestas instantáneas directamente en el reproductor de video», ha explicado.

En ese sentido, esta herramienta permite, por ejemplo, buscar «ingredientes alternativos en un vídeo de cocina» en caso de que no se tenga uno de los que menciona el contenido. Otra de las ventajas será «recibir recomendaciones de contenido relacionado o incluso poner a prueba tu comprensión de un nuevo concepto académico».

La nueva IA de YouTube

La nueva IA de YouTube también permitirá que los usuarios se aseguren «de que un vídeo es adecuado» según lo que estén buscando «antes de verlo». «En algunos vídeos, los resúmenes generados por IA ofrecen una visión general de qué trata el vídeo, como complemento a la descripción del creador, ahorrando tiempo y ayudando a encontrar el contenido perfecto», asegura la plataforma.

Por otro lado, la audiencia podrá realizar «resúmenes de chat en vivo generados por IA» que, según la empresa, van a ayudar «a los seguidores de las transmisiones en vivo a sumergirse de inmediato en las conversaciones que tuvieron lugar antes de que se unieran». Esto será «gracias a un resumen útil basado en lo que se escribe en el chat en vivo».

En la aplicación de YouTube Music, los usuarios podrán acceder a una nueva herramienta llamada Ask Music, con la que podrán «crear la banda sonora perfecta para cada momento» con solo describir «el estado de ánimo o la actividad» que deseen. Con ello, «la IA generará una emisora ​​de radio personalizada».

Con todo, en principio, estas funcionalidades sólo estarán disponibles «para miembros de YouTube Premium y Music Premium en Android en EEUU, Canadá, Nueva Zelanda y Australia», aunque la empresa avisa de que «próximamente estará disponible para iOS y más países».

La compañía también afirma que ayudará a los «creadores que necesitan un poco de inspiración» con una nueva pestaña llamada «Inspiración de YouTube Studio», la cual podrá «ayudarles a impulsar el proceso creativo». «Con las sugerencias de IA, se pueden generar ideas, títulos, miniaturas y esquemas que conecten con la audiencia y se adapten a cada estilo», asegura. En ese sentido, la empresa define esta herramienta como un «socio creativo».

La IA de YouTube también se dedicará a generar «doblajes automáticos», a través de «pistas de audio traducidas», algo que hace «que el contenido sea accesible a espectadores de todo el mundo en muchos idiomas, incluidos algunos recientemente añadidos como el alemán, el hindi, el indonesio y el japonés».

«Los creadores pueden conectar con su audiencia y expresarse de formas nuevas y creativas en sus publicaciones», asegura la plataforma, que asegura que van a poder generar «imágenes con Dream Screen» y ahorrar «tiempo perfeccionando cada publicación con una herramienta de transformación de texto que sugiere el tono y la extensión del mensaje».

Así, YouTube prepara una verdadera revolución que, por el momento, no estará disponible en España, sino sólo en algunas naciones angloparlantes. Con todo, será cuestión de tiempo que su IA se extienda a todos los países.