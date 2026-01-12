GDELS reclama más de cien conceptos en distintas facturas a SAPA, por arreglar ese número de fallos en el vehículo estrella de la Defensa en España, el VCR 8×8 Dragón. En la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO se pueden observar, sobre todo, fallos en la integración de los distintos sistemas, especialmente lo referente a la conexión con el motor, que en ocasiones deriva en que «el vehículo no arranca». Hay demasiados fallos «en la comunicación con la centralita de SAPA».

GDELS, la empresa americana que preside el ovetense Antonio Bueno, reclama a TESS los distintos costes que supone reparar los «continuos fallos técnicos de los GPM» (grupos de integración motores). Sólo en el trimestre pasado, se hizo cargo de la reparación de más de 100 errores, pero según ha sabido este diario, se vienen produciendo desde que arrancó 2025. En todo caso, los fallos a los que OKDIARIO tiene acceso son previos al pasado mes de octubre.

Fuentes consultadas por la compañía aseguran que la relación entre los socios está algo deteriorada, en tanto que consideran que «SAPA está demasiado centrada en la obtención de fondos» y no tanto en el desarrollo de la propia industria. Quien escribe se ha puesto en contacto con ambas compañías, desde donde, de manera oficial, aseguran que la relación es buena y que no existen desavenencias. Ni SAPA ni GDELS han querido referirse a los fallos y reclamaciones que pesan sobre las reparaciones del 8×8 Dragón.

La pugna se produce en un momento de especial relevancia en el sector, tras las adjudicaciones de los Programas Especiales (PEM) por parte del Gobierno, dotados con cerca de 10.500 millones de euros. GDELS ha perdido terreno por su falta de carácter nacional frente al Gobierno, e incluso ha llegado a demandar a sus socios de TESS, Indra y Escribano, tras quedarse fuera del contrato de los obuses.

Recurso contra Indra y EM&E

La puesta en marcha de programas multimillonarios en Europa y España en el sector de Defensa, pero con un carácter estratégico, ha dejado en fuera de juego a algunas compañías extranjeras, especialmente a las norteamericanas como General Dynamics, que han tratado de esquivar ese carácter estratégico argumentando que sus filiales en Europa o España son totalmente independientes y, por lo tanto, perfectamente elegibles para los Programas Especiales de Modernización (PEM).

Pero la realidad ha sido que se han quedado fuera de los contratos más jugosos de Defensa, lo que ha llevado a GDELS ha recurrir incluso ante el Tribunal Supremo la adjudicación del programa de nuevos obuses y ruedas del Ejército de Tierra. Aunque se ha admitido el recurso, no se dictó ninguna medida cautelar, porque el propio Tribunal entendía que era urgente continuar con los Programas, y no se frenó la adjudicación de cerca de 9.000 millones de prefinanciación del Gobierno a tipo de interés 0%, de la que se benefician las empresas españolas Indra y Escribano, adjudicatarias del programa.

Relación GDELS-SAPA

La relación entre SAPA y General Dynamics European Land Systems (GDELS) se ha convertido en uno de los ejes más sensibles del ecosistema industrial de defensa en España. Tras años de colaboración en distintos programas (como el VCR 8×8 Dragón), ambas compañías mantienen una convivencia marcada por tensiones técnicas, a lo que se suman estas disputas sobre la integración de la cadena de transmisión y diferencias en la gobernanza del proyecto.

Mientras SAPA ha consolidado su posición como proveedor estratégico nacional de sistemas de propulsión y movilidad (respaldado por una creciente interlocución directa con Defensa gracias a su relación con el gobierno vasco), GDELS afronta un escenario más complejo tras las polémicas surgidas en fases críticas del programa y el creciente peso que el Gobierno quiere otorgar a empresas españolas en grandes plataformas terrestres. Desde la compañía insisten en su independencia europea y el compromiso con el desarrollo de la Defensa en España.

En todo caso, la relación de GDELS con SAPA es clave puesto que ha servido, según distintas fuentes del sector, como pantalla para que GDELS acceda a distintos contratos nacionales.

Programas Especiales de Modernización

El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha en los últimos meses un proceso acelerado de adjudicación de Programas Especiales de Modernización (PEM), una herramienta clave para renovar las capacidades de las Fuerzas Armadas y movilizar a la industria nacional. Estas adjudicaciones, que superan varios miles de millones de euros, se están concentrando en sistemas estratégicos (desde vehículos blindados y aeronaves no tripuladas hasta mejoras en comunicaciones seguras y defensa antiaérea) y están siendo tramitadas en muchos casos por la vía de urgencia. Fuentes del sector consultadas destacan que el Gobierno busca garantizar que España mantenga el ritmo de inversión comprometido con la OTAN y asegurar contratos de largo recorrido para empresas tractoras como Indra, Airbus, Navantia, Santa Bárbara o Escribano.

Sin embargo, el reparto ha generado inquietud entre actores de la industria y grupos parlamentarios por la falta de transparencia en algunos expedientes y por la elevada concentración de encargos en un número reducido de contratistas. Desde el ministerio de Defensa aseguran que cada PEM responde a necesidades operativas urgentes y que todos los contratos cuentan con el aval técnico de las Fuerzas Armadas.