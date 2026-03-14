No hay un ayuntamiento socialista en España con más chanchullos que Parla

Lo que está ocurriendo en el municipio madrileño de Parla, gobernado por el PSOE, es la apoteosis de la mangancia, la cumbre del chanchullo. Tan pronto manipulan una oposición marcando el examen tipo test con una línea de puntos que sólo conocen los afines, como un concejal socialista se guisa y se come un proceso selectivo en el que obtiene una plaza fija de auxiliar administrativo tras negociar, aprobar e impulsar las bases del mismo. El no va más. Andrés Correa ha sido denunciado, junto a un técnico municipal adscrito al área de Recursos Humanos, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y, subsidiariamente, tráfico de influencias.

El origen del caso se remonta a la aprobación de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que obligó a todas las administraciones españolas a estabilizar sus plantillas interinas mediante convocatorias abiertas. La norma habilitaba la modalidad de concurso de méritos, sin examen, precisamente para favorecer a quienes llevaban años como trabajadores temporales en la Administración.

Pues bien, Andrés Correa negoció las bases en la Mesa General, elevó la propuesta a la Junta de Gobierno Local, participó en su aprobación mediante el acuerdo de 2 de diciembre de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 9 de ese mismo mes, impulsó las convocatorias y finalmente se presentó al proceso selectivo por el que obtuvo la plaza en propiedad, actualmente en excedencia forzosa dada su condición de concejal. Sólo en una fase avanzada cedió la firma de los contratos al alcalde, en un movimiento que se interpreta como un tardío reconocimiento de la irregularidad.

Por su parte, el técnico denunciado, que también obtuvo plaza junto a la concejal socialista de Servicios Sociales, Maria Curiel, intervenía como asesor técnico, participando en «la elaboración concreta de los criterios de valoración, en la definición de los coeficientes de experiencia y en la estructuración final del sistema de concurso». En suma, todo un trinque. La quintaesencia de la corrupción administrativa.