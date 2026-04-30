La Audiencia de Madrid rechaza crear una macrocausa contra Ayuso por el ‘caso de las residencias’

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado este jueves el recurso presentado por la Fiscalía, junto al familiar de un interno, fallecido en una residencia de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del coronavirus, y confirma la decisión del Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid de no crear una macrocausa contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las muertes en las residencias.

El Juzgado de Madrid consideró que no deben acumularse en un único procedimiento las diferentes causas repartidas en distintos órganos judiciales, entendiendo que en este caso no concurren las circunstancias de conexidad que exige la ley. La Audiencia Provincial ahora lo confirma y recalca que si bien coinciden tres de los investigados en la mayoría de las denuncias, los sujetos pasivos son diferentes, con procedimientos distintos.

Además, recalcan que existe una causa común, el denominado Plan de Choque, aprobado por la Comunidad de Madrid, llamado a discernir en cada supuesto si se produjo –o no– una discriminación, y aseveran que resulta «imprescindible» analizar en cada caso las circunstancias diferentes del mismo.

Los jueces concluyen que «ni siquiera a efectos prácticos» resultaría conveniente la acumulación en una sola causa, ya que dada la existencia de múltiples querellas y denuncias, a las que podrían llegar a agregarse más con el paso del tiempo, el conocimiento de todas ellas en una macrocausa añadiría un nivel mayor de complejidad, además de que dilataría más el procedimiento e impediría analizar con mayor minuciosidad cada caso concreto.