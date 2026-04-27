La Comunidad de Madrid ha abierto un expediente sancionador por negligencia muy grave a la empresa adjudicataria del tanatorio de San Fernando de Henares por irregularidades en la cremación de difuntos. El escándalo salió a la luz tras una denuncia anónima alertando de que los restos de los fallecidos se caían por los agujeros del horno de incineración y terminaban en la basura.

«No ha sido un ladrillo desprendido de la estructura del horno crematorio, es mucho más grave», así de contundentes se manifiestan fuentes de la Comunidad de Madrid para referirse al escándalo destapado por una denuncia anónima en el crematorio del tanatorio municipal de San Fernando de Henares (Madrid). Sanidad confirma que el horno crematorio tenía agujeros y fallas en el revestimiento de ladrillos: «Todo apunta a que el proceso de cremación no se hacía en condiciones».

La Consejería de Sanidad ha abierto un expediente sancionador por negligencia muy grave contra la empresa adjudicataria del tanatorio del ayuntamiento socialista de San Fernando de Henares. «Los técnicos están valorando la sanción económica, pero la multa va a ser elevada debido a la gravedad de los hechos», explican desde la Comunidad de Madrid.

Fuentes regionales desmienten las explicaciones que ofrece el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Desde el consistorio insisten en que ellos no sabían nada de los hechos y que la gerencia del tanatorio, cuya adjudicataria es la empresa Dopico Berenguer SL, les cuenta ahora que «sólo se había desprendido un ladrillo de la boca del horno crematorio, sin afectar a las incineraciones de los difuntos».

La versión del Ayuntamiento

«Entonces vino la inspectora de Sanidad de la Comunidad de Madrid al tanatorio y decretó un cese de actividad hasta que se subsanaran las deficiencias, en 24 horas estaba funcionando de nuevo, eso nos han asegurado», puntualizan desde el Ayuntamiento, que niega que en ningún momento se «perdieran» restos óseos y cenizas de difuntos.

Desde la Comunidad de Madrid, sin entrar en detalles, desmienten que simplemente se tratara de un ladrillo caído en la boca del crematorio y apuntan a «deficiencias mucho más graves» sin entrar en más detalles.

La denuncia anónima

En la denuncia a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO se habla de una «situación irregular» que estaría vulnerando la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria y el debido respeto a los restos de los fallecidos.

El escrito relata que el crematorio del tanatorio municipal de San Fernando de Henares tiene deficiencias estructurales relevantes, como «huecos y aperturas en la instalación a través de los que se podrían estar perdiendo huesos de los fallecidos durante el proceso de incineración».

Según la denuncia, adjuntan varias fotografías; al rastrillar el horno crematorio tras las incineraciones, los restos óseos mal incinerados van a parar a bolsas de basura de las que luego supuestamente se deshacen.

Además, fuentes de la Comunidad de Madrid confirman que en la denuncia se especifica que uno de los tres quemadores del horno crematorio no funciona y, por tanto, se estarían incinerando mal los cuerpos.