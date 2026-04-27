Los familiares de muchos de los difuntos incinerados en el tanatorio municipal de San Fernando de Henares (Madrid), supuestamente no recibieron las cenizas completas de sus allegados. Parte de los cuerpos se caían sin incinerar por los agujeros del horno crematorio roto y terminaban, tras ser rastrillados, en bolsas de basura, denuncian.

La denuncia presentada ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid asegura que los hechos se repetían desde hace meses. La denuncia aporta pruebas en forma de fotografías de la rotura del horno crematorio del tanatorio municipal.

La denuncia también explica que «es bastante posible que se hayan mezclado restos humanos de unos fallecidos con otros y se hayan entregado a las familias equivocadas».

La respuesta de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar, y una inspectora de Sanidad se presentó en el centro. Tras inspeccionar el horno crematorio levantó acta y precintó las instalaciones. Unos días después, el crematorio, ya reparado, ha vuelto a funcionar esta vez con normalidad.

Fuentes del caso apuntan que el denunciante se refiere también a más casos de mala praxis en las mismas instalaciones del crematorio.