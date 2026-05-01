Rectificación de Óscar Berenguer Dopico

En relación con el artículo publicado el día 27 de marzo de 2026 bajo el titular Precintado un crematorio de Madrid: dejaba restos sin incinerar que no daba a las familias y acababan en la basura, Óscar Berenguer Dopico, Gerente de D&B Complutense, S.L., ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo y desea poner de manifiesto lo siguiente:

«Los restos de los fallecidos no terminaban en bolsas de basura dado que el proceso de cremación está sometido a un estricto protocolo de rastrillado, siendo los restos entregados directamente a la familia del difunto.»