Rectificación de Óscar Berenguer Dopico

Rectificación de Óscar Berenguer Dopico

En relación con el artículo publicado el día 27 de marzo de 2026 bajo el titular Precintado un crematorio de Madrid: dejaba restos sin incinerar que no daba a las familias y acababan en la basura, Óscar Berenguer Dopico, Gerente de D&B Complutense, S.L., ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo y desea poner de manifiesto lo siguiente:

«Los restos de los fallecidos no terminaban en bolsas de basura dado que el proceso de cremación está sometido a un estricto protocolo de rastrillado, siendo los restos entregados directamente a la familia del difunto.»

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