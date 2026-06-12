Todo lo que necesitas saber sobre el chándal de la selección española: cómo es, precio y dónde comprar la equipación más buscada del 2026

La fiebre por la selección española con el Mundial a la vuelta de la esquina no se limita a las equipaciones oficiales. Y es que el nuevo chándal de España para este año 2026 ya se ha consolidado como uno de los lanzamientos más deseados de la temporada. Adidas ha recuperado la esencia de la línea Equipment (EQT), una de las colecciones más icónicas de los años noventa, para crear una colección que combina nostalgia, diseño urbano y muy retro. El resultado es un conjunto que trasciende los estadios y que ya se ha convertido en objeto de deseo no sólo para los seguidores de La Roja, sino para los amantes de la moda en general.

La colección destaca por una estética claramente inspirada en el legado deportivo de Adidas. El conjunto está compuesto por una chaqueta deportiva y un pantalón de chándal confeccionados en tejido técnico ligero, con un diseño holgado que apuesta por la comodidad sin renunciar al estilo. La chaqueta presenta cuello alto, cierre completo de cremallera y una silueta amplia que recuerda a las prendas deportivas que marcaron tendencia hace más de tres décadas. El protagonismo visual recae en los detalles retro, con el logotipo Trefoil de Adidas, el emblema lineal de la colección EQT y el escudo de España como elementos distintivos. Todo ello sobre una base en azul marino oscuro que aporta elegancia y un aire contemporáneo.

Por su parte, el pantalón mantiene la misma filosofía. Cuenta con corte clásico, cintura de talle medio y cordón ajustable para ofrecer un ajuste personalizado. La prenda también está elaborada con materiales reciclados y tejido técnico resistente, pensado tanto para el uso deportivo como para la vida cotidiana. Los detalles gráficos inspirados en los colores nacionales y la presencia del escudo de España refuerzan la identidad de la colección, que está arrasando.

Chándal de España Adidas: precios, dónde comprarlo…

Uno de los aspectos más importantes y más buscados es el precio. La chaqueta tiene un coste oficial de 100 euros, mientras que el pantalón se comercializa por 90 euros. Esto sitúa el precio del conjunto completo en 190 euros, una cifra que lo coloca dentro de la gama premium de las colecciones de federaciones nacionales lanzadas por Adidas. Aun así, la demanda ha sido tan elevada que algunas tallas han comenzado a registrar problemas de disponibilidad apenas unos días después de su lanzamiento oficial.

En cuanto a dónde comprarlo, la primera opción es la tienda oficial de Adidas, donde ambas prendas forman parte de la colección exclusiva dedicada a la selección española. También puede encontrarse en la tienda oficial de la Real Federación Española de Fútbol, que comercializa tanto la chaqueta como el pantalón dentro de la línea retro EQT presentada para la temporada 2026. Algunos distribuidores especializados en fútbol y equipaciones deportivas también han incorporado estas referencias a su catálogo, aunque la disponibilidad puede variar.

Adidas ha sabido aprovechar el atractivo de las colecciones retro para conectar con diferentes generaciones de consumidores gracias a este chándal. Los aficionados más veteranos reconocen en esta línea lo que se llevaba en los noventa, mientras que los más jóvenes encuentran una propuesta acorde con el auge del estilo vintage que domina actualmente las calles.