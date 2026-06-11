La Policía desarma a un joven magrebí durante una pelea con cuchillos en el centro de Barcelona

Barcelona suma y sigue; a los dos tiroteos mortales que conmocionaron a los vecinos de Barcelona en los últimos tres días, hay que añadir que la Guardia Urbana ha intervenido para desarmar a un joven magrebí después de una pelea con cuchillos. Tras herir a otra persona a puñaladas, el joven se enfrentó armado con dos cuchillos a los agentes. Desarmado y detenido, ha sido acusado de un delito de atentado a agentes de la autoridad y de otro de lesiones.

Los hechos han tenido lugar la tarde del martes 9 de junio en la Avenida del Paralelo, en el centro de la ciudad, donde un joven magrebí armado de dos cuchillos de gran tamaño estaba cortando el tráfico y amenazando a los conductores y viandantes. Alertadas por los testigos que llamaron al 112, varias patrullas de la Guardia Urbana se hicieron cargo de la alerta.

Al llegar a la altura del número 64 de la avenida, los policías se encontraron con un joven magrebí muy alterado y armado con dos cuchillos enormes. El sujeto blandía los cuchillos de forma agresiva y amenazó con ellos a los policías que le pidieron que tirara las armas blancas al suelo.

Los policías insistieron en que soltara los cuchillos y el joven magrebí respondió amenazándolos de muerte, con lo que uno de los agentes llegó a sacar su arma de fuego y encañonó al agresor para evitar males mayores. En ese momento, el agresor soltó los cuchillos y dejó que los policías se aproximaran para reducirlo y esposarlo. El joven fue detenido y acusado en un primer momento de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

Había apuñalado a otra persona

Minutos después, los agentes consiguieron encontrar a la persona a quien el agresor detenido había atacado antes con los cuchillos. La víctima había sufrido varios cortes con los cuchillos, aunque ninguno de naturaleza grave, y no necesitó traslado al hospital. Los agentes también acusaron al agresor de un delito de lesiones leves.

Solo unas horas después de este grave altercado, el miércoles sobre las 9:50 de la mañana, un hombre murió tiroteado durante un nuevo ajuste de cuentas mortal entre las bandas de los Balcanes que operan en Cataluña.

Asesinato a tiros en el centro de Barcelona

El suceso tuvo lugar en la calle Balmes cuando un hombre de unos 40 años con un casco de bicicleta en la mano y vestido con una camiseta beige se ha acercado a la víctima pistola en mano y le ha descerrajado varios tiros, algunos en la cabeza.

Tras la huida del sicario, los Mossos d’Esquadra han encontrado la pistola del asesino y su teléfono móvil abandonados en una parada de autobús cercana.

Este era el cuarto asesinato a sangre fría dentro de los seis ajustes de cuentas a tiros registrados en Cataluña entre las dos bandas mafiosas montenegrinas de los Kavac y de los Skaljari en menos de un año.

Los sicarios no han tenido problema en seguir con sus venganzas a pesar del supuesto «blindaje» policial en Barcelona por la visita del Papa León XIV, que aterrizó este martes en Barcelona tras pasar cuatro días en Madrid. El Sumo Pontífice visita este miércoles el centro penitenciario Brians 1 y la Abadía de Montserrat y oficia una misa en la Sagrada Familia.