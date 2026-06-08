Un segundo hombre ha sido asesinado a tiros en Barcelona este domingo, en la misma calle de la Zona Franca donde otro hombre murió tiroteado hace 22 días, el pasado 16 de mayo. La víctima es un hombre de origen serbio y los Mossos d’Esquadra no descartan enmarcar el crimen en la guerra abierta entre clanes de los Balcanes por el control de la droga en Cataluña.

En los vídeos que se han difundido por redes sociales minutos después del tiroteo, se puede observar cómo testigos y vecinos han intentado prestar ayuda a la víctima, sin éxito, y el hombre fallecía poco después.

El autor de los disparos escapó a la carrera del lugar del crimen, la calle Minería, donde hace tan solo 22 días otro hombre cayó asesinado a balazos en un suceso muy similar al de este domingo. Los Mossos d’Esquadra tratan de localizar al autor de los disparos, que ha huido del lugar del suceso.

Un tiroteo por semana en Cataluña

Los tiroteos se han duplicado en Cataluña en lo que va del año 2026 con un incremento superior al 45%. Solo en estos cinco primeros meses del año se han registrado cerca de 30 tiroteos, la mayoría motivados por ajustes de cuentas entre delincuentes.

La provincia de Barcelona se lleva la palma en cuanto a los tiroteos, gracias en gran parte a la sangrienta guerra que libran en sus calles los clanes del tráfico de drogas de los Balcanes.

El pasado día 16 de mayo, en la misma calle Minería que sirvió de escenario para el ajuste de cuentas de este domingo, otro hombre murió por disparos en otro asesinato entre bandas de la droga. Horas después, se registró otro tiroteo en Hospitalet, probablemente relacionado con este primero.

Niña de 10 años herida por bala perdida

El jueves 8 de mayo, un hombre de 49 años resultaba herido de bala en una pierna en una calle de Lloret de Mar, en otro caso que los Mossos vinculan con venganzas entre los clanes de los Balcanes.

El domingo 31 de mayo, otro hombre resultó herido en otro tiroteo durante un asalto entre narcotraficantes en Tordera (Barcelona) y hace tan solo unos días, una niña de 10 años resultó herida tras recibir el impacto de una bala perdida durante el tiroteo entre dos clanes en Badalona.

Si nos remontamos a abril, el pasado día 14, un hombre de 44 años y nacionalidad serbia fue tiroteado por la espalda y en la cabeza cuando comía con su mujer y su hija en una terraza de un bar del barrio de Poblenou de Barcelona. La víctima falleció días después en el Hospital del Mar, donde ingresó en estado crítico.

La víctima era uno de los integrantes del clan Skaljari, que, desde hace más de una década, libra una guerra sin cuartel contra la organización rival de los Kavac, que se ha cobrado decenas de muertos en toda Europa.