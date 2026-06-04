Un joven inmigrante marroquí con antecedentes policiales es el detenido por el asesinato de un joven valenciano de 27 años la noche del miércoles en el municipio de Caspe en Zaragoza. La Guardia Civil le ha arrestado cuando permanecía escondido en el monte junto a la estación de tren de la localidad.

Los guardias se habían volcado en la búsqueda del sospechoso del asesinato en Caspe del joven valenciano de 27 años y el presunto homicida ha sido localizado en torno a las 14.30 horas cuando trataba de huir por caminos y monte próximos a la carretera A-230, gracias a los medios aéreos del amplio dispositivo establecido por la Guardia Civil para detener al presunto autor de los hechos.

La reyerta se produjo anoche en torno a las 22.30 horas en la plaza de Aragón de la localidad, a la que se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios que trataron sin éxito de reanimar al joven, que había quedado inconsciente en el suelo.

Vox acusa al Gobierno de ocultar datos

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, exige de nuevo la dimisión del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, o bien su destitución por negarse a proporcionar al Gobierno de Aragón la información requerida sobre la residencia legal o no de los extranjeros que han protagonizado graves sucesos en Aragón durante las últimas semanas.

Fuentes de Vox denuncian que así ha ocurrido con el joven marroquí detenido por el brutal crimen de Caspe o con el magrebí detenido la semana pasada en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza por intentar matar a su ex pareja.

El vicepresidente ha descrito la actitud de Beltrán como «una manera vergonzosa de encubrir a un maltratador al negarse a desvelar si el marroquí que intentó asesinar a dos personas tiene o no la residencia legal».

Ha considerado «insultante» la actitud del delegado del Gobierno en Aragón ya que «no es descabellado pensar que el agresor, con una veintena de antecedentes y dos ataques previos a mujeres, sea un inmigrante en situación ilegal».

«No me cabe ninguna duda de que si el agresor hubiera sido español o un inmigrante en situación legal, se hubiera apresurado a aclararlo», ha concluido.