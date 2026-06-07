Dónde ver en vivo hoy la visita del Papa León XIV a España en directo: canales de televisión, radio y cómo ver en streaming online

La visita del Papa León XIV a España cuenta con una agenda cargada de actos que se extenderá durante siete días, desde mañana 6 de junio hasta el 12 de junio. No se trata de un viaje cualquiera ya que han pasado más de diez años desde la última visita de un pontífice, cuando Benedicto XVI estuvo en Madrid en 2011, y eso explica la expectación que se ha generado en torno a este recorrido y que muchos no se lo quieran perder y vayan a seguirlo tanto por televisión como por la radio.

Durante su estancia, el Papa pasará por Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, con una agenda que mezcla actos religiosos multitudinarios, encuentros institucionales y visitas con un marcado carácter social, especialmente centradas en la migración. Desde la misa en la Plaza de Cibeles hasta su paso por la Sagrada Familia o los encuentros en Tenerife, serán días de actividad constante. Y para quienes quieran seguir cada momento, la cobertura será amplia y, en la mayoría de casos, gratuita. Tanto en televisión como en internet y radio habrá múltiples opciones para no perderse nada de lo que ocurra en esta visita.

Dónde ver en directo por TV y online gratis la visita del Papa

La referencia principal para seguir la visita será RTVE, que se encargará de la retransmisión de los actos más importantes a lo largo de todo el viaje. La 1 será el canal donde se concentrarán las emisiones en directo, especialmente en los momentos clave, como la llegada al aeropuerto de Barajas el 6 de junio, la ceremonia en el Palacio Real o la misa del día 7 en la Plaza de Cibeles.

Ese mismo fin de semana se espera una de las jornadas con mayor seguimiento, ya que el Papa también acudirá al Congreso de los Diputados y participará en actos en lugares tan reconocibles como el estadio Santiago Bernabéu. Son citas que, por su dimensión institucional, suelen ocupar buena parte de la programación en directo.

La 2, por su parte, servirá de apoyo con programas especiales, análisis y contenidos pensados para contextualizar la visita y explicar el significado de cada uno de los actos. No todo será directo puro, y ahí es donde este canal gana protagonismo. Y para quienes prefieran seguirlo desde el móvil o el ordenador, RTVE Play permitirá ver las retransmisiones en directo sin necesidad de estar delante de la televisión. Es una opción útil, sobre todo en días laborables, cuando muchos de los actos coinciden con horarios complicados.

A partir del 9 de junio, la visita se traslada a Barcelona, donde uno de los momentos más destacados será la celebración en la Sagrada Familia y la visita al centro penitenciario de Brians. Aquí también se mantendrá la cobertura en directo, con conexiones desde primera hora. El tramo final del viaje, ya en Canarias, tendrá un enfoque más social. Los encuentros con migrantes en Gran Canaria y Tenerife, así como la misa de clausura en el puerto de Santa Cruz, marcarán el cierre del recorrido el 12 de junio. Son actos que también podrán seguirse en directo.

Más allá de RTVE, hay otras opciones. TRECE y 13TV ofrecerán una cobertura más centrada en el ámbito religioso, con retransmisiones continuas, comentarios y programas específicos durante los siete días que dura la visita. Su enfoque suele ser más detallado en lo litúrgico y en el significado de cada gesto del Papa.

También se podrá seguir la señal oficial a través de Vatican News, el canal del Vaticano, que retransmite todos los actos con su propia realización. Es una alternativa interesante para quienes quieran ver la visita desde una perspectiva más cercana a la Santa Sede.

Además, los principales informativos de cadenas como Antena 3, Telecinco o laSexta irán conectando en directo en los momentos más importantes, por lo que será difícil perderse alguna imagen relevante aunque no se esté siguiendo una retransmisión continua.

Dónde escuchar por radio en directo los actos del Papa León XIV

La radio volverá a jugar un papel importante en una visita de este tipo. No todo el mundo puede estar pendiente de una pantalla, y ahí es donde las emisoras ofrecen una alternativa cómoda para seguir lo que está pasando en cada momento. La COPE será una de las cadenas más volcadas con la cobertura. Durante toda la semana ofrecerá programación especial, con conexiones en directo desde los distintos puntos del recorrido y espacios dedicados a analizar cada uno de los actos. Al estar vinculada a la Conferencia Episcopal, su seguimiento será especialmente detallado.

Radio Nacional de España también seguirá los momentos clave de la visita, sobre todo los de carácter institucional y las grandes celebraciones religiosas. Su cobertura se integrará dentro de los informativos y de los programas especiales que se activen durante esos días.

Por su parte, la Cadena SER centrará su seguimiento en el ámbito informativo, con conexiones puntuales y presencia en los grandes actos, como la misa de Cibeles, el discurso en el Congreso o la celebración en la Sagrada Familia. No será una retransmisión continua, pero sí un seguimiento constante.

En definitiva, tanto en televisión como en radio y plataformas online, la cobertura será prácticamente total. Durante siete días, el recorrido del Papa León XIV por España podrá seguirse desde cualquier punto, sin necesidad de desplazarse, pero con la posibilidad de estar al tanto de cada momento importante.