Cayó desde cuatro metros, perdió parte del cráneo y hoy habla del milagro que cambió su vida: el milagro del padre Kapaun

La tarde avanzaba sin prisa en aquella granja de Kansas cuando el sonido seco de un impacto seco quebró la rutina. Para Chase Kear, un joven deportista lleno de proyectos, el suelo dejó de existir de golpe. Una caída fatídica desde cuatro metros de altura, sobre una superficie de cemento implacable, le arrebató el conocimiento antes de que su cuerpo siquiera terminara de rebotar. Aquel accidente absurdo, una simple distracción en las alturas, desencadenó un vía crucis médico que los cirujanos del hospital universitario calificaron de pronóstico desesperado. El golpe le había fracturado el cráneo de manera catastrófica, arrancándole literalmente una porción ósea y dejando el tejido cerebral expuesto a la intemperie de la infección y la muerte tisular.

Las horas siguientes a la caída

Las horas siguientes se convirtieron en un ejercicio de resistencia agónica para su familia. Los médicos no ofrecían falsas esperanzas; la inflamación masiva del cerebro amenazaba con apagar las funciones vitales más básicas en cualquier momento, y si lograba sobrevivir, las secuelas neurológicas pintarían un panorama de dependencia absoluta.

En medio de aquella sala de cuidados intensivos, donde el monitor emitía un pitido constante y monocorde que marcaba el pulso de la tragedia, los padres de Chase decidieron aferrarse a una tabla de salvación invisible. Pusieron la vida de su hijo en manos del padre Emil Kapaun, un capellán militar natural de aquel mismo estado cuyas virtudes heroicas en los campos de prisioneros de Corea ya recorrían el mundo católico como un susurro de devoción.

¿Quién era Kapaun?

Para entender la magnitud de lo que vendría después, conviene mirar atrás y recordar quién era aquel sacerdote de sotana gastada y gafas redondas. Kapaun no había empuñado jamás un arma, pero su valor en el frente coreano redefinió el concepto de la entrega absoluta. Durante la brutal marcha de los prisioneros hacia los campamentos comunistas, cargaba a los soldados heridos a la espalda, rogaba por un mendrugo de pan para alimentar a los moribundos y desafiaba a los guardias con una sonrisa serena que descolocaba al enemigo.

Murió allí, en condiciones infrahumanas, consumido por la neumonía y el agotamiento, pero su memoria se negaba a apagarse en el corazón de los veteranos que sobrevivieron gracias a su caridad incansable. Ahora, décadas después de su fallecimiento, aquella familia de Kansas le suplicaba un milagro físico, un puente tendido entre el sufrimiento terrenal y la intervención celestial.

Lo que ocurrió se entendió como inexplicable

Lo que sucedió en el quirófano desafió los protocolos de la neurología moderna. Mientras los facultativos se preparaban para intervenir las zonas necrosadas y lidiar con infecciones recurrentes que habrían tullido a cualquier paciente, la evolución de Chase dio un vuelco inexplicable.

El tejido cerebral comenzó a cicatrizar con una velocidad insólita, la presión intracraneal disminuyó milagrosamente y, contra todo pronóstico estadístico, el joven recuperó la conciencia sin rastro de los daños cognitivos devastadores que los especialistas daban por sentados. No se trató de una mejoría lenta y laboriosa, sino de un punto de inflexión tan drástico que los propios médicos que firmaron su historial clínico admitieron abiertamente la imposibilidad científica de la recuperación.

La validación de un posible milagro

El proceso de validación eclesiástica de un milagro no es un camino sencillo ni exento de escepticismo institucional. El Vaticano somete cada caso a comisiones médicas implacables, formadas por especialistas de distintas creencias o agnósticos declarados, cuyo único propósito es buscar una explicación terrenal, un resquicio biológico que descarte lo sobrenatural. Los expertos analizaron palmo a palmo las radiografías, los escáneres cerebrales y los testimonios de los cirujanos de Kansas.

Ninguno encontró una respuesta médica coherente para explicar cómo un cerebro traumatizado de esa manera regeneraba sus funciones superiores sin intervención quirúrgica masiva adicional. Aquella pared de expedientes y pruebas científicas terminó por convencer a los teólogos y al propio papa Francisco, quien aprobó formalmente el milagro atribuido a la intercesión de Kapaun, allanando el camino definitivo para su beatificación y posterior canonización.

¿Cómo está el paciente en la actualidad?

Hoy, años después de aquel vuelo truncado y de aquel abismo del que parecía imposible regresar, Chase camina por las calles de su pueblo natal con una vitalidad que desconcierta a quienes conocieron su diagnóstico inicial. Estudia, ríe y comparte su historia con una sencillez desarmante, consciente de que su propia existencia se ha convertido en una anomalía médica y espiritual.

Cuando le preguntan por el suceso, no recurre a discursos grandilocuentes; prefiere hablar de la paz que sintieron sus padres al pie de su cama y de cómo una figura silenciosa del pasado, un sacerdote de pueblo convertido en héroe de guerra, decidió interceder por él en el momento exacto en que la vida pendía de un hilo minúsculo.